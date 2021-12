Le dijo que estaba enfermo, ella lo descubrió con otra y terminó escrachado en TikTok

¿Cómo fue que los descubrieron? Parece que el hombre se mandó al frente solo. Según relató Kayle en algunos comentarios, fue él mismo quien instaló una cámara junto al timbre de ingreso a la vivienda para tener un poco más de seguridad y poder ver desde adentro quién llegaba. "Él pensó que la cámara estaba desactivada", escribió Kristina, quien también aseguró que tras chequear la filmación y descubrir esto, no dudó en echarlo de la casa. "Se han cambiado las cerraduras y él ya no vive aquí", actualizó días después.

Kristina confirmó que el hombre intentó pedirle perdón: "Sí, se ha estado disculpando conmigo, pero no creo que ninguna disculpa sea lo suficientemente buena. No creo que pueda llegar a un punto en el que pueda decir, 'Está bien', porque no estaba bien".

Dos meses después de descubrir la infidelidad, este miércoles publicó una actualización sobre su vida. "Esto de ser madre soltera está saliendo bien. Obviamente habrá momentos oscuros y ajustes en nuestra vida, pero hasta ahora estamos soportándolo. Los chicos lo están haciendo bien. Su mundo también se dio vuelta de cabeza. Estoy tratando de permanecer paciente y comprensiva. Pero más allá de eso me siento realmente feliz, me siento libre", detalló