Juana Viale detalló la odisea y sacrificio que pasó para cumplir su mayor desafío: "Adrenalina y miedos"

"Un mes antes de Ironman, no pude correr más. Los 21k fue mi última prueba. Después vino cuidar mi rodilla. Miedos. Inseguridades. Frustración. Me infiltré 4 días antes de la competencia", recordó.

En ese sentido, remarcó cómo hizo para poder coordinar su vida, el trabajo y el cuidado de sus hijos para estar presente en la Ironman: "Trabajé el viernes, me tomé un vuelo y llegué a San Pablo. Todo nervios. Perdí el DNI en el aeropuerto (lo tenía en mi cartera), perdí mi teléfono (lo tenía en la mano), organizando a distancia la vida de mis hijos. Quién los lleva, quién los trae, todo".

Juana Viale contó cómo vivió esas horas previas a la exigente competición donde mezclaba las sensaciones de adrenalina y miedos por esa nueva experiencia.

"Sábado: organizar todo de la carrera, buscar las cosas, dejar la bici, probar un poquito la rodilla (no sabía que iba a pasar). Domingo: 2 AM amanecer. Desayunar como una titán a las 3 AM (no existe hambre pero sabes que ese alimento lovas a necesitar). 6 AM largamos.... Miedo. Adrenalina...y la certeza que tenía que llegar!", comentó.

Juana hizo una mención especial a su novio, Yago Lange, con quien sale desde 2022 y destacó la importancia que tuvo en darle ánimo y acompañarla para cumplir su objetivo deportivo.

"Todo esto no lo hubiese logrado si @yagolange no hubiese estado ahí, cuando había tormenta (no climática), cuando llovía salado de mis ojos, o cuando mi cuerpo no podía más. El acompañarme en silencio en mis frustraciones. En alentarme a que podía", señaló la conductora del Trece.

"Mucho para contar.... Llegué y fui feliz haciendo deporte. Superándome a mi misma. 6 horas 39 minutos tarde. Y fueron las 6 horas 39 minutos mas épicas que experimenté. Podría seguir escribiendo.... ¡¡¡Feliz feliz feliz!!!", concluyó emocionada Juana Viale su mensaje en las redes.

Cómo es la carrera Ironman

La carrera Ironman es una serie de triatlones de larga distancia considerados entre los eventos deportivos más difíciles y exigentes del mundo. Consiste en tres disciplinas seguidas: natación (3,86 km o 2,4 millas), ciclismo (180,2 km o 112 millas) y una maratón de carrera a pie (42,2 km o 26,2 millas).

La prueba completa suma 226 km, incluyendo nadar en aguas abiertas, recorrer colinas y terrenos variados en bicicleta, y correr bajo condiciones que suelen ser calurosas y con humedad alta.

La duración máxima para completar un Ironman es de 17 horas, lo que añade presión y exige un alto nivel físico y mental. Los atletas que participan son generalmente triatletas muy experimentados y entrenan durante meses o años para poder afrontar esta dura prueba de resistencia.

