Lionel Messi ya rompió el récord de likes y superó al huevo en Instagram

La Pulga publicó en su cuenta unas fotos de la noche más memorable de la historia de nuestro país con la copa del mundo en sus manos, besándola, y los fans la llenaron de likes. "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", comienza la publicación del capitán de la Selección en la que levanta la Copa en el estadio y que ya superó los 58 millones de "likes".

De esta manera, el delantero consiguió destronar a la foto del huevo, que desde 2019 era la más likeada con 55,5 millones de "me gusta" y era parte del récord Guinness. Ahora, este título también es de Messi.

