Los secretos de la "abuela veinteañera": tiene 72 años y es un boom por su aspecto juvenil

Embed

La mujer en cuestión es Keiko Guest, de Atlanta, Estados Unidos, que casi convenció a sus fanáticos de tener un tercio de su verdadera edad gracias a una tez radiante y juvenil.

La estrella de las redes sociales no tiene hijos y actualmente está soltera. Uno de sus secretos de esta "abuela veinteañera" es alternar entre dos y tres horas de gimnasia, con baile, ballet y levantamiento de pesas.

En diálogo con distintos medios, Keiko afirmó que hacer alarde de su figura no va de la mano con la vanidad, sino porque se siente "bien" y trabaja "muy duro".

Keiko Guest_dos.jpg

"La gente me dice que me veo muy bien para mi edad, pero los hombres no se me acercan porque me mantengo alejada de los bares. Estoy absolutamente bien sin un hombre en mi vida", aseguró.

"En cambio, me concentro en mí misma y hago cosas por mí y mi salud. Mantenerme en forma ha sido una prioridad para mí desde los 30 y seguirá siéndolo", expresó.

Si bien Keiko admite haberse hecho un estiramiento facial a los 50 y aplicado botox, su cuerpo se ve increíble gracias a su dedicación al ejercicio. En cuanto a su dieta, opta por ingredientes crudos, aunque también le gusta agregar mariscos y lácteos. En ese sentido, cree que el secreto principal pasa por la "moderación".

Keiko_West_tres.jpg

La apariencia que desafía la edad de Keiko dejó atónitos a los usuarios de las redes sociales, y muchos dicen que parece tener 20 años. "No me veo tan bien y tengo 35 años", escribió un usuario. "Mujer, no tienes 72 años, tienes más bien 22", dijo otro.

Sin embargo, no todos los comentarios son tan elogiosos: algunos cuestionan el modo de vestir de Keiko y le piden que "sea digna" o "coma una hamburguesa".

"Te ves muy bien para tu edad y pareces muy saludable también. Por favor, deja de usar ropa como si tuvieras 16 porque parece una tontería”, escribió un usuario.

Sin embargo, Keiko no le presta atención a los haters y atribuye esos comentarios a los "celos" y la intolerancia. La prueba de que no toma en cuenta esas críticas es que suma unos ocho millones de "me gusta" en sus videos, y solo uno de sus clips ya acumuló 7.7 millones de visitas.