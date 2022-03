Allí ejemplificó desde la cuenta de Sara Briones cuales son las recomendaciones más vistas por los usuarios en Instagram.

Respecto a quién le corresponde comer la última porción, ya sea en pareja o con amigos y familiares, la asesora de imagen ecuatoriana destacó que lo principal es preguntar a los otros si alguien más la desea y recién ahí poder tomarla.

También, mostraron los tres tips a la hora de una entrevista de trabajo y donde nunca hay que fallar. La primera, no llegar tarde. La segunda, no usar ropa exagerada o llamativa. Por último, no mentir en la experiencia adquirida en otras actividades laborales.