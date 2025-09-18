En vivo Radio La Red
Trends
Camila Homs
Rodrigo De Paul
Polémica total

Los videos de Camila Homs entrenando embarazada que indignaron a las redes

La polémica rutina de Camila Homs entrenar embarazada generó indignaron a las redes. Mirala.

Camila Homs volvió a estar en el centro de la tormenta mediática. La modelo e influencer, ex pareja de Rodrigo De Paul y actual figura del espectáculo argentino, fue duramente criticada en redes sociales luego de mostrar su exigente rutina de entrenamiento durante los primeros meses de embarazo. Lo que para ella representa un estilo de vida saludable, para muchos de sus seguidores fue catalogado como una actitud “innecesaria”, “excesiva” e incluso “peligrosa para el bebé”.

El fitness como bandera en pleno embarazo

Desde hace tiempo, Cami adoptó el entrenamiento como parte fundamental de su vida. A través de sus redes sociales comparte jornadas de gimnasio, combinadas con su rol de madre y sus compromisos laborales. Para ella, el fitness no es solo ejercicio, sino una manera de equilibrar su cuerpo, su mente y su día a día.

Sin embargo, en esta oportunidad los aplausos no fueron mayoría: un sector de sus seguidores la condenó con dureza, asegurando que sus rutinas son demasiado intensas para una mujer embarazada.

Lejos de quedarse callada, Cami salió al cruce con un mensaje que hizo ruido en toda la comunidad virtual: “No me aconsejes porque no me importa tu consejo. No te gastes en escribirme porque ni te leo”, sentenció, dejando en claro que las críticas no alteran su determinación.

En tono jocoso pero firme, la influencer aseguró que este tipo de comentarios ya son parte de su vida cotidiana y que incluso hasta en su propia familia recibe observaciones de este tipo.

“Me pasa que hasta mi mamá a veces me dice cosas y yo le aclaro que voy a vivir mi embarazo como quiera, desde mi experiencia. Imaginen que, si no me importa lo que me dicen mi mamá y mi hermana, mucho menos me va a importar lo que me diga alguien que no conozco”.

La ex MasterChef también remarcó que todo lo que hace está supervisado por profesionales de la salud especializados en entrenamiento para personas gestantes, descartando cualquier tipo de riesgo. “Me critican muchísimo por lo del gimnasio, me piden que me relaje, pero a mí me hace bien, me llena el alma. Obviamente no soy una loquita que hago cualquier cosa, sino que voy guiada por un profesional. Nunca haría nada que pudiera dañar a mi bebé”.

