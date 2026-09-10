Bomba en Popstars: revelan fuertes actitudes de Ángela Torres y dos figuras dieron el portazo

El conflicto, según explicó Ochoa, tendría que ver también con el trabajo que continúa después de grabar cada capítulo. “El tema es así: graban como tres horas el capítulo, pero después tienen que hacer todos los copetes. Ángela no quiere, no tiene ganas”, afirmó.

Pero el panorama no terminó allí. El panelista también mencionó las salidas de Martín Cirio y Valen Rizzuti. “De hecho, hoy Agus Rey contó que Martín Cirio se fue a las puteadas y que Valen Rizzuti también renunció a Popstars por cuestiones de arreglos”, señaló.

La seguidilla de nombres llamó inmediatamente la atención de Ángel de Brito, quien reaccionó con su habitual parsimonia a pura ironía: “Cuántas figuras importantes me estás nombrando, todas juntas”. Sin embargo, Pepe Ochoa respondió: “Yo te lo nombro, vos dirás”.

En medio de la polémica, Fefe Bongiorno aclaró la situación de Valen Rizzuti y remarcó que su salida habría sido consecuencia de cuestiones previamente planteadas. “Valen dijo desde el principio que no quería grabar todos los días, y fue algo acordado, no es que se borró”, sostuvo.

Finalmente, Ochoa explicó que la actriz había llegado a distintos acuerdos que luego fueron modificándose. “Valen había arreglado dos veces, después le fueron cambiando las cuestiones contractuales y no podía cumplir, entonces... Está en Olga”, concluyó.

Qué doloroso secreto de su pasado reveló Ángela Torres en el confesionario de Rosalía

En agosto pasado, Ángela Torres protagonizó un momento de profunda intimidad durante una de las presentaciones de Rosalía en Buenos Aires. La cantante argentina fue la primera en pasar por el particular confesionario que la artista española realizó durante su serie de shows y allí decidió compartir una dolorosa experiencia de su pasado amoroso.

Todo comenzó cuando Ángela reconoció lo particular de la situación frente a la multitud. "Sí que se siente íntimo", expresó la sobrina de Diego Torres al iniciar la charla.

Entonces, Rosalía tomó la palabra y la invitó a contar aquello que llevaba guardado desde hacía tiempo. "Es íntimo, ahora es un momento solo nuestro, me pregunto si hay algo que llevas ahí guardado en el pecho desde hace un tiempo y tuvieras ganas de sacártelo hoy".

La respuesta de Ángela Torres fue contundente y dio paso a una confesión que rápidamente generó una fuerte reacción entre quienes estaban presentes. “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”, comenzó relatando.

A continuación, la cantante explicó qué significa para ella ese concepto que comparte con sus amigas. “Te preguntarás qué es. Entre mis amigas decimos que la muchosidad es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio”.

A partir de allí, Ángela profundizó en aquella relación y contó que uno de los principales conflictos era que su pareja no quería integrarla a otros aspectos de su vida. Según explicó, el vínculo se limitaba a encuentros entre ellos dos y eso terminó afectándola profundamente.

“Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida”, afirmó.

Lejos de quedarse solamente con esa definición, la artista detalló cómo era la dinámica que mantenían y durante cuánto tiempo se extendió la relación.

“Salimos mucho tiempo, años, y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería invitar a su vida, no me quería hacer parte de su vida. Quería que solo nos veamos solos, en su departamento”, relató.

La confesión provocó una reacción inmediata de Rosalía, quien no pudo ocultar su sorpresa frente a lo que estaba escuchando. Mientras el público también manifestaba su rechazo hacia aquella situación, la española lanzó una contundente expresión: "Qué bolu..".

Pero Ángela Torres todavía tenía otro recuerdo que, según sus propias palabras, era incluso más doloroso. La cantante explicó que había una situación particular relacionada con la música que la afectaba especialmente.

“Había una parte en particular que a mí me lastimaba más que todas. Era que él iba siempre a ver tocar un grupo musical de artistas que a mí me apasiona, de acá de Argentina”.

La situación tenía que ver con que ella quería acompañarlo a esos shows, pero él se negaba a llevarla. Ángela explicó que incluso debía conseguir sus propias entradas si quería asistir.

“Yo le pedía que me lleve y él me decía que no. Si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta, que él no me iba a agregar a su lista de invitados”, cerró la cantante al recordar aquel vínculo que, según contó ante Rosalía, terminó haciéndola perder parte de su propia identidad.