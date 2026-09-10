Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 5 - 20 ÷ 4 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 5 - 20 ÷ 4 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
27 + 15 = 42
La expresión queda así: 42 × 5 - 20 ÷ 4 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
42 × 5 = 210 | 20 ÷ 4 = 5
La expresión queda así: 210 - 5 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
210 - 5 = 205 | 205 + 19 = 224
El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar confianza frente a problemas de cálculo que, a simple vista, pueden parecer más simples de lo que realmente son.