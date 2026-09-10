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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 5 - 20 ÷ 4 + 19.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

27 + 15 = 42

La expresión queda así: 42 × 5 - 20 ÷ 4 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

42 × 5 = 210 | 20 ÷ 4 = 5

La expresión queda así: 210 - 5 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

210 - 5 = 205 | 205 + 19 = 224

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con signos no se resuelve de un vistazo

Resultado final: 224

El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar confianza frente a problemas de cálculo que, a simple vista, pueden parecer más simples de lo que realmente son.

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