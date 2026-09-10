Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

27 + 15 = 42

La expresión queda así: 42 × 5 - 20 ÷ 4 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

42 × 5 = 210 | 20 ÷ 4 = 5

La expresión queda así: 210 - 5 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

210 - 5 = 205 | 205 + 19 = 224

Resultado final: 224

El error más habitual aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a reforzar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar confianza frente a problemas de cálculo que, a simple vista, pueden parecer más simples de lo que realmente son.