OpenAI y Sur Energy invertirán US$25.000 millones para construir en la Patagonia un megacentro de IA OpenAI y Sur Energy invertirán US$25.000 millones para construir en la Patagonia un megacentro de IA. (Foto: Presidencia)

De la reunión participaron Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer Open AI, Demian Reidel, jefe de asesores del Presidente y Emiliano Kargierman, fundador de Satellogic y de Sur Energy.

También estuvieron por parte de OpenAI Benjamín Schwarz, gerente de Asociaciones y Políticas de infraestructura; Mohammed Husain, ingeniero de Soluciones; Ivy Shindewolf, a cargo de Política Internacional y Alianzas, y Nicolás Andrade, líder de Políticas Públicas para Latinoamérica y Caribe.

“La inteligencia artificial en manos de todos los argentinos”

En un mensaje difundido tras la firma del acuerdo, Sam Altman, CEO de OpenAI, destacó el valor estratégico del proyecto: “Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, expresó el empresario.

Altman explicó que el país reúne condiciones únicas en materia energética y de talento humano, y que el objetivo de Stargate Argentina será combinar ambos factores para crear un ecosistema sustentable de innovación.

Por su parte, Demian Reidel, jefe de asesores del Presidente, señaló: “Esta es la primera victoria de la agenda para convertir a la Argentina en un hub de inteligencia artificial. Nuestro objetivo es que las principales empresas tecnológicas del mundo inviertan en el país y que el conocimiento sea el nuevo motor del desarrollo”.

Qué es el proyecto Stargate Argentina

El centro de datos que construirá OpenAI en la Patagonia formará parte de la red global Stargate, una serie de infraestructuras de supercómputo distribuidas estratégicamente en distintas regiones del mundo.

El de Argentina será el primero de América Latina y tendrá la capacidad de procesar la próxima generación de modelos de IA a gran escala, impulsando áreas como el análisis de datos, la automatización industrial, la simulación científica y el desarrollo de soluciones energéticas inteligentes.

La construcción estará a cargo de proveedores y contratistas locales, con el objetivo de maximizar la transferencia tecnológica y la generación de empleo.

“La energía y la tecnología se integran aquí para crear una nueva frontera del desarrollo. Este proyecto demuestra que Argentina puede liderar en innovación desde el sur del mundo”, sostuvo Reidel.

Energía limpia y desarrollo sostenible

Uno de los pilares del acuerdo es que el megacentro funcionará con energía renovable. Para eso, Sur Energy -empresa fundada por Emiliano Kargieman, creador de Satellogic, junto a Matías Travizano y Stan Chudnovsky- se asociará con Genneia, líder en energías limpias en el país.

El plan prevé abastecer al centro con energía eólica y solar, reduciendo su huella de carbono y garantizando la estabilidad operativa del sistema.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica. Combina nuestro potencial en energías renovables con la infraestructura crítica para la inteligencia artificial global”, afirmó Kargieman.

“Esta alianza convierte a Argentina en un actor clave del nuevo mapa digital y energético mundial, creando empleos de calidad y atrayendo inversión internacional”.

OpenAI y su expansión global

El anuncio llega en un momento de expansión sin precedentes para OpenAI, que recientemente alcanzó una valuación de 500.000 millones de dólares, superando a SpaceX y consolidándose como la startup más valiosa del mundo.

Bajo la conducción de Sam Altman, la empresa busca descentralizar su infraestructura y establecer centros de procesamiento en regiones con potencial energético, como América Latina.

En ese marco, Argentina se convirtió en una pieza clave de la estrategia de expansión, gracias a su capacidad de generación eléctrica y a la estabilidad regulatoria que ofrece el RIGI.

“La Argentina es uno de los cinco países de América Latina con mayor adopción de ChatGPT, y muestra el crecimiento más acelerado en usuarios pagos de la región”, destacó Christopher Lehane, Chief Global Affairs Officer de OpenAI.

Impacto económico y tecnológico

El proyecto Stargate Argentina no solo representa una inversión millonaria: también impulsará la creación de miles de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación del centro.

Según estimaciones oficiales, el impacto económico directo podría equivaler a 2 puntos del PBI, y abrirá oportunidades para pymes tecnológicas, universidades y proveedores energéticos.

El Gobierno prevé que la primera etapa del proyecto comience en 2026 y que la infraestructura inicial esté operativa dentro de los 36 meses siguientes.

“Esto marca un antes y un después en la relación entre Argentina y Silicon Valley. Ya no se trata solo de importar tecnología, sino de construirla desde nuestro territorio”, subrayó Reidel.