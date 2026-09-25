Alberto Fernández compartió un spot de Lula y reafirmó su polémica frase sobre los brasileños

El cierre del audiovisual está protagonizado por Lula, quien afirma “Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasilero”.

Lula también publicó un mensaje en X para acompañar el video. Allí definió a "Silva" como “la selva misma: la raíz que brota del suelo, el verde que resiste y la fuerza viva de la tierra”.

También afirmó: “Nuestra fuerza no se doblega, nuestra bandera no se rinde y nuestra soberanía no tiene precio. El futuro de Brasil pertenece a quien cultiva la vida y protege su tierra. Somos la floresta, somos la historia, somos todos Silva”.

La reacción de Alberto Fernández

En ese marco, Alberto Fernández compartió en su cuenta de X una publicación sobre el spot de Lula. El mensaje destacaba la referencia a la selva utilizada en el video y la relacionaba con los dichos que el ex mandatario argentino había pronunciado en 2021.

Fernández respondió a esa publicación con un breve mensaje en el que pareció reivindicar aquella comparación. “No más preguntas señor juez”, escribió.

El antecedente de 2021

La referencia de Fernández remite a una polémica que protagonizó durante su gestión. En 2021, el mandatario argentino había dicho: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

El comentario generó una fuerte polémica en Brasil y México y llevó al entonces presidente argentino a pedir disculpas.

El nuevo spot de Lula retoma ahora la referencia a la selva desde otra perspectiva y la vincula con el apellido Silva y con la identidad brasileña.