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ELECCIONES EN BRASIL

Alberto Fernández compartió un spot de Lula y reafirmó su polémica frase sobre los brasileños

El ex presidente argentino publicó un video de campaña del mandatario brasileño y respondió con ironía a un comentario que vinculó el contenido con sus dichos de 2021. El spot de Lula utiliza la relación entre la selva y el apellido Silva para reivindicar la identidad y la soberanía de Brasil.

Alberto Fernández compartió un spot de Lula y volvió sobre su polémica frase sobre los brasileños. (Foto: archivo)

Alberto Fernández compartió un spot de Lula y volvió sobre su polémica frase sobre los brasileños. (Foto: archivo)

Lula da Silva presentó un nuevo spot electoral para impulsar su candidatura a la reelección en Brasil, con un mensaje centrado en la identidad del país, la Amazonia y la defensa de sus recursos naturales. El video utiliza un juego de palabras entre la selva y el apellido Silva, una referencia que luego fue retomada por el ex mandatario argentino Alberto Fernández en sus redes sociales.

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“Cuando los portugueses llegaron en 1500, se encontraron con la selva. Selva en latín es Silva. Quien nacía aquí, para ellos, era ‘de la selva’. El pueblo brasilero siempre fue ‘da Silva’”, actor Wagner Moura, protagonista de la película El agente secreto, quien narra la pieza.

Lula da Silva presentó un nuevo spot electoral para impulsar su candidatura a la reelección en Brasil. (Foto: Reuters)

Lula da Silva presentó un nuevo spot electoral para impulsar su candidatura a la reelección en Brasil. (Foto: Reuters)

La campaña también incorpora una adaptación de Lo que pasó en Hawaii, una canción de Bad Bunny que aborda la pérdida de soberanía del pueblo hawaiano frente a Estados Unidos y la gentrificación de la isla.

En la versión brasileña, el mensaje cuestiona las intenciones de intromisión del presidente estadounidense Donald Trump sobre las tierras y los recursos naturales de los pueblos americanos, con Brasil como eje de la campaña.

El cierre del audiovisual está protagonizado por Lula, quien afirma “Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasilero”.

Lula también publicó un mensaje en X para acompañar el video. Allí definió a "Silva" como “la selva misma: la raíz que brota del suelo, el verde que resiste y la fuerza viva de la tierra”.

También afirmó: “Nuestra fuerza no se doblega, nuestra bandera no se rinde y nuestra soberanía no tiene precio. El futuro de Brasil pertenece a quien cultiva la vida y protege su tierra. Somos la floresta, somos la historia, somos todos Silva”.

La reacción de Alberto Fernández

En ese marco, Alberto Fernández compartió en su cuenta de X una publicación sobre el spot de Lula. El mensaje destacaba la referencia a la selva utilizada en el video y la relacionaba con los dichos que el ex mandatario argentino había pronunciado en 2021.

Fernández respondió a esa publicación con un breve mensaje en el que pareció reivindicar aquella comparación. “No más preguntas señor juez”, escribió.

El antecedente de 2021

La referencia de Fernández remite a una polémica que protagonizó durante su gestión. En 2021, el mandatario argentino había dicho: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

El comentario generó una fuerte polémica en Brasil y México y llevó al entonces presidente argentino a pedir disculpas.

El nuevo spot de Lula retoma ahora la referencia a la selva desde otra perspectiva y la vincula con el apellido Silva y con la identidad brasileña.

En pocas palabras

  • Lula da Silva presentó un nuevo spot electoral centrado en la identidad de Brasil y la defensa de sus recursos naturales.
  • El ex presidente Alberto Fernández compartió el video y reivindicó sus dichos de 2021 sobre la procedencia de los argentinos.
  • El spot retoma la referencia a la selva, vinculándola con el apellido
    Resumen generado por Thinkindot AI
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