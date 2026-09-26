Colapinto chocó con Gasly en el GP de Azerbaiyán y debió abandonar la carrera

Luego continuó: “Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

El argentino había clasificado décimo, pero una penalización a Carlos Sainz le permitió avanzar una posición en la grilla de partida. En la clasificación, Colapinto había logrado meterse nuevamente en la Q3 junto con su compañero Gasly.

George Russell se quedó con el GP de Azerbaiyán

La carrera, disputada el sábado en Bakú, terminó con la victoria de George Russell, de Mercedes. El británico, que había logrado la pole el viernes con una diferencia contundente, lideró de punta a punta las 51 vueltas y se impuso por apenas 0,196 segundos sobre Max Verstappen, de Red Bull, en una definición ajustada en la recta final.

Russell superó dos intervenciones del auto de seguridad y logró su tercera victoria de la temporada, además de completar un gran chelem al marcar también la vuelta más rápida.

Isack Hadjar, compañero de Verstappen, cerró el podio en la tercera posición en su regreso tras una lesión.