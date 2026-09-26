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Franco Colapinto
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Colapinto chocó con Gasly en el GP de Azerbaiyán y debió abandonar la carrera

El piloto argentino se disculpó con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tras el incidente que los dejó a ambos fuera del Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto chocó con Gasly en el GP de Azerbaiyán y debió abandonar la carrera

Colapinto chocó con Gasly en el GP de Azerbaiyán y debió abandonar la carrera

Franco Colapinto chocó con su compañero de equipo, Pierre Gasly, durante el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y quedó fuera de carrera. El incidente ocurrió en la vuelta 36, durante un reinicio después de la salida del auto de seguridad.

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Colapinto bloqueó los neumáticos durante la frenada para la primera curva y no pudo detener su Alpine a tiempo. El argentino terminó impactando contra el auto de Gasly, que tras el golpe chocó con el McLaren de Lando Norris.

Como consecuencia del accidente, los tres pilotos debieron abandonar la competencia. El argentino había largado desde el noveno lugar en el circuito callejero de Bakú.

Colapinto se disculpó con Gasly tras el choque

Tras el impacto, Colapinto se lamentó de inmediato por lo sucedido y se disculpó por radio con Gasly y la escudería Alpine. “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, expresó.

Luego continuó: “Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

El argentino había clasificado décimo, pero una penalización a Carlos Sainz le permitió avanzar una posición en la grilla de partida. En la clasificación, Colapinto había logrado meterse nuevamente en la Q3 junto con su compañero Gasly.

George Russell se quedó con el GP de Azerbaiyán

La carrera, disputada el sábado en Bakú, terminó con la victoria de George Russell, de Mercedes. El británico, que había logrado la pole el viernes con una diferencia contundente, lideró de punta a punta las 51 vueltas y se impuso por apenas 0,196 segundos sobre Max Verstappen, de Red Bull, en una definición ajustada en la recta final.

Russell superó dos intervenciones del auto de seguridad y logró su tercera victoria de la temporada, además de completar un gran chelem al marcar también la vuelta más rápida.

Isack Hadjar, compañero de Verstappen, cerró el podio en la tercera posición en su regreso tras una lesión.

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