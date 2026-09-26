Se confirmó dónde será el velatorio de Oscar González Oro: los detalles de su despedida

En paralelo, la periodista Sofía Kotler confirmó que la decisión de realizar el velatorio en Uruguay fue tomada por la familia de Oscar González Oro, que eligió ese país para llevar adelante la despedida.

"El Negro" Oscar González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, donde vivía desde 2020. Su partida marcó el final de una extensa carrera de casi cuatro décadas vinculada a los medios de comunicación y dejó atrás una voz que durante años formó parte de la vida cotidiana de varias generaciones de oyentes.

El reconocido periodista y conductor alcanzó una enorme popularidad especialmente a través de El oro y el moro, el histórico programa que condujo en Radio 10 y que se convirtió en uno de los ciclos más importantes de su trayectoria.

Durante los últimos meses, el histórico conductor había permanecido recluido en su vivienda de Punta del Este y evitaba mantener contacto personal con otras personas. Según se conoció, buscaba de esta manera evitar que lo vieran atravesando un marcado deterioro.

Ahora, luego de conocerse su muerte, la familia definió que su despedida sea en Uruguay, el país que Oscar González Oro había elegido como lugar de residencia desde 2020.

Cómo se lo vio a Oscar González Oro en su última aparición pública

La radiofonía argentina atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse este viernes 25 de septiembre la muerte de Oscar González Oro, una de las voces más reconocidas de los últimos 30 años. El histórico conductor falleció luego de atravesar una larga enfermedad que había deteriorado considerablemente su salud.

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente de los medios, donde el periodista supo convertirse en un referente para distintas generaciones gracias a su estilo frente al micrófono y a su particular vínculo con los oyentes. Su recordado “dale gasss” quedó ligado para siempre a su identidad radial.

Según se pudo saber, en los últimos meses el estado de salud de González Oro había empeorado de manera significativa. La situación se volvió aún más delicada durante las últimas dos semanas, período en el que habría sufrido un marcado deterioro. Finalmente, este mediodía se confirmó su fallecimiento.

En medio de la tristeza por su partida, también tomó relevancia su última aparición pública en redes sociales. La última fotografía que el conductor publicó en su cuenta de Instagram fue el 3 de mayo de este año.

En aquella publicación, Oscar González Oro compartió una imagen y aprovechó la ocasión para saludar a María Heiland, una amiga cercana. Ese posteo quedó como el último registro público del periodista en sus redes.

Con una extensa trayectoria, González Oro dejó una marca profunda en la radio argentina. Su manera frontal de comunicar, su cercanía con la audiencia y su voz inconfundible lo transformaron en una figura que atravesó generaciones.

Su muerte representa una enorme pérdida para la radiofonía y el periodismo argentino, ámbitos en los que construyó una carrera extensa y dejó una huella que perduró durante décadas.