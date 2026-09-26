Mauro Icardi mostró la foto que confirma su primer encuentro con la China Suárez en París y su infidelidad a Wanda

El escándalo había comenzado públicamente a partir de una publicación de Wanda Nara, quien reveló que había descubierto el engaño después de revisar el teléfono de su entonces marido. En medio de su furia, la empresaria escribió en Instagram: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Sin embargo, los detalles de lo ocurrido recién comenzaron a conocerse con mayor profundidad dos días más tarde, cuando Wanda decidió contarle lo sucedido a Yanina Latorre.

Tiempo después, en diciembre de 2024, Ángel de Brito reveló en Bondi Live lo que presentó como “la versión original del Wandagate”. En ese momento, explicó detalles aportados por la propia Wanda acerca de lo que había sucedido durante aquel encuentro entre el futbolista y la actriz.

“Cuando explotó todo Wanda le mandó las cosas a Yanina. En ese momento nosotros vimos los chats y las fotos y no lo podíamos creer. Icardi le pagó el pasaje, la llevó al hotel, pero él llega a la habitación y había mucho olor a porro. Esto es lo que cuenta Wanda. Yo no lo hablé con la China, así que no me consta. Entre la fiebre y el porro Icardi se enfrió”, relató el conductor.

No obstante, tiempo después María Eugenia Suárez contó otra parte de aquella situación durante una entrevista con Moria Casán en su programa de las mañanas de El Trece. La actriz reconoció que, apenas Icardi abrió la puerta de la habitación, le robó un beso.

Además, la China Suárez había contado que llegó temprano al hotel donde habían acordado encontrarse y que decidió esperar al futbolista con un look sencillo, sin demasiado arreglo. Según relató, eligió un pantalón amplio, una remera y no se maquilló para la ocasión. “Pensé: ‘Si no le gustó así, ya está’”, expresó la actriz.

Ahora, cinco años después de aquella jornada, la publicación de Mauro Icardi no hace más que confirmar aquel encuentro furtivo, poniéndole fecha y el lugar exacto de aquel encuentro bajo los reflectores, con una postal que remite directamente al episodio que cambió para siempre la relación entre Wanda Nara, el futbolista y la China Suárez.