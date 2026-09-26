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Mauro Icardi mostró la foto que confirma su primer encuentro con la China Suárez en París y su infidelidad a Wanda

Mauro Icardi reavivó el Wandagate al confirmar el día exacto que se encontró con la China Suárez en el famoso hotel parisino. La revelación llega justo en el quinto aniversario del escándalo que rompió su matrimonio con Wanda Nara. Mirá.

26 sept 2026, 09:55
Mauro Icardi mostró la foto que confirma su primer encuentro con la China Suárez en París y su infidelidad a Wanda

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Mauro Icardi mostró la foto que confirma su primer encuentro con la China Suárez en París y su infidelidad a Wanda

Cinco años después de aquel encuentro que dio origen a uno de los mayores escándalos del mundo del espectáculo, Mauro Icardi volvió a poner al Wandagate en el centro de la escena. Este sábado 26 de septiembre, el futbolista sorprendió al compartir en sus redes sociales una imagen del hotel de París donde se encontró con la China Suárez, cuando todavía estaba en pareja con Wanda Nara.

La publicación no pasó inadvertida. Acompañando la postal en blanco y negro, Icardi escribió un mensaje que hace referencia directa a aquella jornada y, además, arrobó a su actual novia. “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia. 26/09/21”, expresó el futbolista en sus Instagram Stories.

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De esta manera, la imagen publicada por Mauro Icardi vuelve sobre el episodio que marcó el comienzo del escándalo conocido como Wandagate y que involucró a Wanda Nara y la China Suárez. En aquel momento, la mediática se encontraba en Italia junto a su hermana Zaira Nara, quien había viajado con ella a la Semana de la Moda de Milán.

Cuándo y cómo se conoció la escandalosa infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez

Según la información que trascendió en aquel entonces, Jakob Von Plessen, por entonces esposo de Zaira, habría sido el compañero de Icardi en aquella aventura. Con el paso del tiempo, ambos matrimonios terminaron separándose.

El escándalo había comenzado públicamente a partir de una publicación de Wanda Nara, quien reveló que había descubierto el engaño después de revisar el teléfono de su entonces marido. En medio de su furia, la empresaria escribió en Instagram: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Sin embargo, los detalles de lo ocurrido recién comenzaron a conocerse con mayor profundidad dos días más tarde, cuando Wanda decidió contarle lo sucedido a Yanina Latorre.

Tiempo después, en diciembre de 2024, Ángel de Brito reveló en Bondi Live lo que presentó como “la versión original del Wandagate”. En ese momento, explicó detalles aportados por la propia Wanda acerca de lo que había sucedido durante aquel encuentro entre el futbolista y la actriz.

“Cuando explotó todo Wanda le mandó las cosas a Yanina. En ese momento nosotros vimos los chats y las fotos y no lo podíamos creer. Icardi le pagó el pasaje, la llevó al hotel, pero él llega a la habitación y había mucho olor a porro. Esto es lo que cuenta Wanda. Yo no lo hablé con la China, así que no me consta. Entre la fiebre y el porro Icardi se enfrió”, relató el conductor.

No obstante, tiempo después María Eugenia Suárez contó otra parte de aquella situación durante una entrevista con Moria Casán en su programa de las mañanas de El Trece. La actriz reconoció que, apenas Icardi abrió la puerta de la habitación, le robó un beso.

Además, la China Suárez había contado que llegó temprano al hotel donde habían acordado encontrarse y que decidió esperar al futbolista con un look sencillo, sin demasiado arreglo. Según relató, eligió un pantalón amplio, una remera y no se maquilló para la ocasión. “Pensé: ‘Si no le gustó así, ya está’”, expresó la actriz.

Ahora, cinco años después de aquella jornada, la publicación de Mauro Icardi no hace más que confirmar aquel encuentro furtivo, poniéndole fecha y el lugar exacto de aquel encuentro bajo los reflectores, con una postal que remite directamente al episodio que cambió para siempre la relación entre Wanda Nara, el futbolista y la China Suárez.

     

 

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