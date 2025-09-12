A24.com

MUY FUERTE

El desgarrador audio de Daniela Celis sobre el grave accidente que sufrió Thiago Medina

Daniela Celis pide a sus seguidores que hagan una cadena de oración por la salud de su ex, Thiago Medina, tras el duro accidente que sufrió. El audio con su palabra.

12 sept 2025, 22:25
Este viernes a las noche, se supor que Thiago Medina se encuentra internado luego de un terrible accidente en su moto, anunció Ángel de Brito. De acuerdo a lo informado en LAM (América TV), el ex Gran Hermano está internado con pronóstico reservado.

Su ex pareja, Daniela Celis y Camila Deniz, hermana de Thiago, piden a sus seguidores que hagan una cadena de oración por la salud del joven.

Según relató Pepe Ochoa en el ciclo de espectáculos, el hecho ocurrió este viernes aproximadamente a las ocho de la noche: Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”.

Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes, detalló Ochoa.

Y luego, se difundió al aire un audio de la propia Pestañela, quien dejó en claro la angustia que atraviesa y el dolor por la delicada situación de salud de Medina. Llorando, Celis apenas pudo decir: "No sé. Lo único que pido es cadena de oración. Cadena de oración entre todos".

Qué le pasó a Thiago Medina

El ex Gran Hermano, Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito y está internado en un hospital de Moreno con pronóstico reservado.

La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, quien pidió una cadena de oración por el exparticipante de Gran Hermano.

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire de LAM (América TV).

Acto seguido, el panelista dio detalles del accidente: Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes.

Thiago Medina Daniela Celis

     

 

