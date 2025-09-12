El desgarrador audio de Daniela Celis sobre el grave accidente que sufrió Thiago Medina

Y luego, se difundió al aire un audio de la propia Pestañela, quien dejó en claro la angustia que atraviesa y el dolor por la delicada situación de salud de Medina. Llorando, Celis apenas pudo decir: "No sé. Lo único que pido es cadena de oración. Cadena de oración entre todos".
Qué le pasó a Thiago Medina
El ex Gran Hermano, Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito y está internado en un hospital de Moreno con pronóstico reservado.
La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, quien pidió una cadena de oración por el exparticipante de Gran Hermano.
“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire de LAM (América TV).
Acto seguido, el panelista dio detalles del accidente: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.
Thiago Medina Daniela Celis