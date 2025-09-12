A24.com

Los detalles de su salud

Thiago Medina sufrió un terrible accidente y su estado de salud es delicado: piden cadena de oración

Thiago Medina, ex Gran Hermano, sufrió un grave accidente y fue internado de urgencia. La noticia conmocionó al ambiente mediático y llevó a su expareja Daniela Celis y a su hermana Camila Deniz a pedir cadenas de oración.

12 sept 2025, 22:02
Thiago Medina sufrió un fuerte accidente de tránsito que derivó en su internación de urgencia en el hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno. Según trascendió, su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, lo que generó una profunda preocupación entre sus familiares, allegados y seguidores.

La noticia fue confirmada en LAM (América TV) por Ángel de Brito, quien la transmitió con visible preocupación tras recibir un mensaje de Daniela Celis, expareja del joven. "Tuvo un accidente automovilístico terrible, está con pronóstico reservado".

El desgarrador audio de Daniela Celis sobre el grave accidente que sufrió Thiago Medina

El desgarrador audio de Daniela Celis sobre el accidente que sufrió Thiago Medina

Pepe Ochoa sumó detalles del siniestro: "Fue alrededor de las 20 horas. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Dani y, literalmente, sus palabras fueron: 'Recen mucho, hagamos cadena de oración'". Acto seguido, se difundió al aire un audio de la propia Pestañela, quien dejó en claro la angustia que atraviesa y el dolor por la delicada situación de salud de Medina.

Por otro lado, Camila Deniz, también evidenció su angustia ante la situación, según relató el propio conductor "no para de llorar".

Cómo reaccionó Daniela Celis al accidente de Thiago Medina

Pese a la separación, que no había quedado en los mejores términos después de la relación que construyeron al salir de la casa de Gran Hermano, Daniela Celis no pudo ocultar su conmoción al enterarse del accidente que sufrió su expareja, Thiago Medina, mientras circulaba en su moto.

La influencer, visiblemente afectada, mantuvo un diálogo con Pepe Ochoa y compartió un audio cargado de angustia, convocando a unirse en oraciones y mensajes de fuerza para acompañar el difícil momento que atraviesa Thiago. "Lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración entre todos", dijo.

thiago medina, daniela celis

     

 

