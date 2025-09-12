Thiago Medina sufrió un terrible accidente y su estado de salud es delicado: piden cadena de oración

Cómo reaccionó Daniela Celis al accidente de Thiago Medina
Pese a la separación, que no había quedado en los mejores términos después de la relación que construyeron al salir de la casa de Gran Hermano, Daniela Celis no pudo ocultar su conmoción al enterarse del accidente que sufrió su expareja, Thiago Medina, mientras circulaba en su moto.
La influencer, visiblemente afectada, mantuvo un diálogo con Pepe Ochoa y compartió un audio cargado de angustia, convocando a unirse en oraciones y mensajes de fuerza para acompañar el difícil momento que atraviesa Thiago. "Lo único que pido es cadena de oración, cadena de oración entre todos", dijo.
