En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luna
Tauro
ASTROLOGÍA

Luna en Tauro: Su significado, energía y cómo afecta a cada signo

La Luna en Tauro pide foco y paciencia. Momento ideal para organizar proyectos y darle estructura a lo que soñás.

Planificar con la Luna en Tauro: constancia y paciencia como aliados. Foto: Ideogram.

Planificar con la Luna en Tauro: constancia y paciencia como aliados. Foto: Ideogram.

El cielo de hoy nos regala una pausa productiva. Con la Luna en Tauro, no se trata de moverse rápido, sino de movernos bien. Tauro no corre: camina con firmeza. Y esa es la clave para usar la energía de este jueves.

Leé también Astrología: qué significa el portal 9/9 y cómo aprovechar su energía mágica este 9 de septiembre
9/9 en astrología: por qué este portal es clave para tu destino

Si estás dándole vueltas a un proyecto, una mudanza o un cambio laboral, la energía de hoy es perfecta para sentarte con lápiz y papel y ordenar ideas. Tauro nos enseña que las semillas necesitan tiempo, y que planificar no es perder tiempo, sino prepararse para crecer.

Luna en Tauro: ¿Qué quiero sostener en el tiempo?

La pregunta clave de hoy no es “qué quiero ahora”, sino “qué quiero de acá a un año”. Tauro desconfía de lo pasajero, por eso nos invita a definir qué cosas valen el esfuerzo constante.

Hoy puede ser buen momento para hacer una lista: qué hábitos quiero mantener, qué vínculos me nutren y qué cosas ya no me dan energía.

image
Hoy lo peque&ntilde;o y constante puede m&aacute;s que la ansiedad de lo inmediato. Foto: Luna en Tauro, Ideogram.

Hoy lo pequeño y constante puede más que la ansiedad de lo inmediato. Foto: Luna en Tauro, Ideogram.

Pequeños pasos, grandes resultados

No hace falta armar todo de golpe. Tauro enseña a construir de a poco. Cada plan que ordenás hoy puede ser la base de un proyecto sólido mañana.

Signos que más sienten la energía taurina

  • Tauro: claridad para decidir y organizar.
  • Leo: chance de frenar y poner orden en lo pendiente.
  • Libra: necesidad de priorizar sin dispersarse.

Ideas para aprovechar la Luna en Tauro

  • Hacer listas de prioridades.
  • Ordenar espacios físicos.
  • Revisar objetivos a mediano plazo.
  • Animarte a decir que no a lo que no suma.

Preguntas frecuentes

¿Cómo organizarme con la Luna en Tauro?

Haciendo listas claras y priorizando lo importante sobre lo urgente.

¿Es buen momento para tomar decisiones importantes?

Sí, si son decisiones pensadas y sostenibles, no impulsivas.

¿Qué proyectos conviene planificar con esta energía?

Todo lo que quieras sostener en el tiempo: trabajo, hogar, finanzas, vínculos.

La energía taurina nos recuerda que el futuro no se improvisa: se construye con paciencia. Hoy no es día de correr, es día de planear. Porque lo que se planifica con calma, se sostiene en el tiempo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luna Tauro
Notas relacionadas
Rituales del 9/9 según la astrología: cómo activar el portal energético para atraer prosperidad
Astrología: cómo aprovechar la iniciativa que trae la Luna en Aries
Astrología: ¿A qué signos le depara la energía taurina para ordenar y bajar la ansiedad?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar