Mandó palas al Congreso y ahora compró un Rolls-Royce y lo transmitió por Twitch

"Cuando llegué a llegué a USA hace 4 años, dormía en un auto y me bañaba en un gimnasio. Ayer compré un Rolls-Royce Wraith, y confirmo que si te rompés el lomo laburando y el Estado no te roba a mano armada, llegás lejos", escribió en su cuenta de Twitter.

Brunenger filmó el preciso instante en el que Stendel firmó los papeles para adquirir el lujoso vehículo. Luego, los amigos se tomaron unas fotos y se retiraron a bordo del auto, sorprendidos por su lujoso diseño y escuchando canciones de la banda de cumbia Pala Ancha. “Para que vean que no me olvido de dónde vengo, siempre que me compro un auto de lujo pongo cumbia villera”, reveló el empresario.

“Mucha gente piensa que, cuando no ocultás tu dinero y disfrutás de la vida, sos un fanfarrón y un engreído. Sin embargo, cuando yo no tenía una Lamborghini y miraba a alguien que sí la tenía, para mí esa persona era una inspiración. Pero hay gente que no es así y no se pone a pensar ‘¿cómo hago para comprarme una Lambo?’, sino que se pone a tirar malas vibras”, señaló Stendel.

En ese sentido, expresó: “Esa gente abunda, y cuando te comprás una Lambo y les tocás bocina, no piensan ‘¿estaré manejando lento?’, sino que piensan ‘este me toca bocina porque tiene una Lambo y se cree el dueño del mundo’. Te van a juzgar por todo lo que hagas”.

La transmisión de la compra del Rolls Royce, que se puede ver en la cuenta de Brunenger en Twitch, suma más de 200 mil visualizaciones en menos de un día.