Maratón de Friends: Warner Channel y Max celebran los 30 años de la serie con especiales imperdibles

Este 22 de septiembre, la celebración de los 30 años de Friends será a lo grande. Para honrar este importante aniversario, Warner Channel y la plataforma de streaming Max ofrecerán a los fanáticos la oportunidad de revivir sus momentos favoritos de la serie y celebrar junto a ellos.

Diseño sin título (4).jpg Friends celebra 30 años con maratón y especiales en Max.

Maratón especial de Friends en Warner Channel

Warner Channel ha preparado una maratón especial con los 30 mejores episodios de Friends, elegidos para conmemorar los 30 años de la serie. Durante todo el día, los fans podrán disfrutar de los momentos más memorables de la sitcom.

Entre los episodios destacados se encuentran aquellos que definieron grandes momentos en la historia de la serie, como “The One with Ross's Wedding” o “The One Where Everybody Finds Out”. Estos capítulos han dejado una huella en los corazones de los fanáticos, con frases célebres, gestos inolvidables y situaciones que se han convertido en parte del vocabulario cotidiano de muchos.

Especiales de Friends en Max

La celebración no termina en Warner Channel. Max, la plataforma de streaming, también se suma al homenaje. Del 22 al 25 de septiembre, Friends tendrá un espacio especial en la plataforma, con una selección de contenidos exclusivos. Los suscriptores podrán disfrutar de episodios seleccionados, entrevistas detrás de cámaras, momentos inolvidables de los actores y, por primera vez, la serie estará disponible en 4K para aquellos que cuenten con el Plan Platino.

Esta es una oportunidad única para los fanáticos que quieran revivir cada detalle de las vidas de estos seis amigos en una calidad nunca antes vista. Además, los especiales en Max ofrecen un enfoque más profundo en cómo se creó la serie, los desafíos que enfrentaron los actores y creadores, y cómo se construyó uno de los elencos más queridos de la televisión.

Diseño sin título (6).jpg Warner Channel y Max celebran los 30 años de Friends.

30 años de Friends: una celebración que no te podés perder

Si sos fan de Friends, no querrás perderte esta celebración de 30 años que Warner Channel y Max han preparado para vos. Es la oportunidad perfecta para revivir los mejores momentos de la serie y disfrutar de la compañía de estos seis entrañables personajes que, a lo largo de una década, compartieron risas, lágrimas, romances y muchas, muchas tazas de café.

A lo largo del día, podrás sumergirte en una verdadera fiesta de Friends, desde las escenas más recordadas hasta las menos esperadas, en una maratón que promete hacerte reír, emocionarte y sentir una conexión única con el grupo de amigos que redefinió lo que significa la amistad en la televisión.