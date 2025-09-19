Escándalo en la ANDIS: Spagnuolo borró mensajes antes de entregarle su celular a la Justicia

caso-spagnuolo-allanaron-la-oficina-de-otro-de-los-apuntados-en-la-denuncia-por-coimas-en-la-agencia-de-discapacidad-foto-google-street-view-UXEOMZNO2ZGLLJRXHFPTYRSHMU Los allanamientos al ANDIS.

Sin abogado y en crisis: podría convertirse en arrepentido

La situación judicial de Spagnuolo se agrava y evalúa declararse como arrepentido, aunque hasta el momento no cuenta con abogado defensor.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto de sumario, lo que permite que las partes accedan a todo el contenido de la investigación y que el exfuncionario conozca en detalle las pruebas en su contra.

Durante el período de reserva, la Justicia realizó allanamientos, secuestros de documentación y dispositivos electrónicos, además de tomar testimonios clave.

Hallaron miles de dólares en una caja de seguridad

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en la caja de seguridad que Spagnuolo tenía en el Banco BBVA, donde encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros, pese a que había declarado solo 25 mil dólares al asumir el cargo.

Hasta el 15 de septiembre, su declaración jurada de egreso no había sido presentada, lo que aumenta las sospechas sobre un presunto enriquecimiento ilícito.

U72QXJOG2ZB6ZBRKRDMIT6BTSQ Los allanamientos en el country de Spagnuolo.

Sospechas sobre contratos millonarios con Suizo Argentina

Con el expediente ya abierto, el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de las pruebas, con especial foco en los contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

Esta empresa acaparó el 22% de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones durante la gestión de Diego Spagnuolo.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos observados, mientras que el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna sobre la gestión de Spagnuolo.

El actual interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, espera recibir un informe preliminar en octubre. La intervención fue formalizada por el decreto 601/2025, con una duración de 180 días, y esta semana se oficializó además la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo.