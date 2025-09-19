En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Andis
Diego Spagnuolo
Investigación

Escándalo en la ANDIS: Spagnuolo borró mensajes antes de entregarle su celular a la Justicia

Lo confirmó la fiscalía y la situación del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad se complica. Además, investigan contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina.

Spagnuolo borró mensajes antes de entregarle su celular a la Justicia. 

Spagnuolo borró mensajes antes de entregarle su celular a la Justicia. 

La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando capítulos. Luego de la declaración del ex asesor libertario Fernando Cerimedo, la Fiscalía comprobó que Diego Spagnuolo —exdirector del organismo— borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia.

Leé también Se conocen los secretos más esperados de la causa por las coimas en ANDIS: ¿puede haber nuevos testigos?
Se conocen los secretos más esperados de la causa por las coimas en ANDIS: ¿puede haber nuevos testigos?

Además, se detectó que un día antes de los allanamientos, intentó ingresar a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, en lo que se presume habría sido un intento de eliminar o manipular pruebas digitales.

Según un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), se logró extraer información del teléfono secuestrado “en caliente” a Spagnuolo. Sin embargo, los técnicos advirtieron que la extracción evidenciaba el borrado previo de mensajes y datos clave, así como intentos de restablecimiento de su cuenta de WhatsApp el 21 de agosto a las 15:43.

Un día después, el 22 de agosto, se realizaron varios allanamientos, incluido uno en su vivienda en un barrio privado de zona norte.

caso-spagnuolo-allanaron-la-oficina-de-otro-de-los-apuntados-en-la-denuncia-por-coimas-en-la-agencia-de-discapacidad-foto-google-street-view-UXEOMZNO2ZGLLJRXHFPTYRSHMU
Los allanamientos al ANDIS.

Los allanamientos al ANDIS.

Sin abogado y en crisis: podría convertirse en arrepentido

La situación judicial de Spagnuolo se agrava y evalúa declararse como arrepentido, aunque hasta el momento no cuenta con abogado defensor.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello levantó el secreto de sumario, lo que permite que las partes accedan a todo el contenido de la investigación y que el exfuncionario conozca en detalle las pruebas en su contra.

Durante el período de reserva, la Justicia realizó allanamientos, secuestros de documentación y dispositivos electrónicos, además de tomar testimonios clave.

Hallaron miles de dólares en una caja de seguridad

Uno de los hallazgos más relevantes ocurrió en la caja de seguridad que Spagnuolo tenía en el Banco BBVA, donde encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros, pese a que había declarado solo 25 mil dólares al asumir el cargo.

Hasta el 15 de septiembre, su declaración jurada de egreso no había sido presentada, lo que aumenta las sospechas sobre un presunto enriquecimiento ilícito.

U72QXJOG2ZB6ZBRKRDMIT6BTSQ
Los allanamientos en el country de Spagnuolo.&nbsp;

Los allanamientos en el country de Spagnuolo.

Sospechas sobre contratos millonarios con Suizo Argentina

Con el expediente ya abierto, el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de las pruebas, con especial foco en los contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

Esta empresa acaparó el 22% de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones durante la gestión de Diego Spagnuolo.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos observados, mientras que el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna sobre la gestión de Spagnuolo.

El actual interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, espera recibir un informe preliminar en octubre. La intervención fue formalizada por el decreto 601/2025, con una duración de 180 días, y esta semana se oficializó además la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo del organismo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Andis Diego Spagnuolo Mensajes
Notas relacionadas
Coimas en la ANDIS: Spagnuolo, acorralado y sin opciones, define si se presenta como arrepentido
Escándalo en Andis: levantaron el secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Spagnuolo
Renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo en la causa por presuntas coimas en la ANDIS

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar