Marcela Kloosterboer contó la desagradable costumbre que tiene en la intimidad que le genera rechazo a su marido

"Lo dije mientras hacía la obra Radojka en el verano. ¡Y se hizo viral!", dijo ante la cara de sorpresa de la conductora. Además, contó que para parar de hacerlo se tiene que pintar las uñas.

"Es un placer. Me ve Fer (el esposo) y me dice 'no seas asquerosa'", indicó la rubia. "¿A Fer también (le come las uñas) o solo las tuyas?", le consultó Verónica Lozano, tentada de risa.

"Si me quedo con hambre...", aseguró Marcela Kloosterboer ante el asco de todos.

Fuerte denuncia de Marcela Kloosterboer contra su marido Fernando Sieling

Marcela Kloosterboer de 39 años hizo una fuerte denuncia contra su marido, Fernando Sieling, con quien está casada desde 2014 y tiene dos hijos: Juana y Otto.

La actriz, que comenzó su carrera en las tiras "Chiquititas", "Verano del '98", siempre contó que su pareja la acompañó en cada paso, hasta ahora que se convirtió en un “egoísta”.

Marcela compartió en su cuenta de Instagram que, recientemente, vivieron una tensa situación por la comida. "¡Egoísta! ¿Te comiste el chocolate sin acordarte de mi?", dice la imagen que publicó la protagonista para recriminar la discordia que vivieron semanas atrás a causa de un alfajor.

"¿Sin acordarme? ¡Casi me atraganto pensando que venías!", sentenció, en un tono de broma, la foto es acompañada por un perro muy sonriente. Pero, la actriz denunció que pasó lo mismo en su casa. "El alfajor de la semana pasada", escribió la actriz denunciando de esta forma públicamente al padre de sus hijos.