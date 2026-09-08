El desesperado pedido de La Joaqui a Luck Ra que él se negó a aceptar: "La guerra es total"

La Joaqui y Luck Ra se separaron en medio de un enorme revuelo mediático después de la decisión del cantante de cortar con el vínculo después de dos años juntos.
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Yanina Latorre contó en SQP la especial petición que le hizo La Joaqui a Luck Ra tras la separación y cuál fue la firme respuesta del cantante.
La Joaqui y Luck Ra se separaron en medio de un enorme revuelo mediático después de la decisión del cantante de cortar con el vínculo después de dos años juntos.
En el programa SQP (América Tv) Yanina Latorre reveló detalles de la escandalosa ruptura y cómo se fue deteriorando la relación entre los dos.
"La Joaqui pensó que ellos (por Luck Ra y Tuli Acosta) le faltaban el respeto pero que no tenían sexo. Todos los que la rodeaban a La Joaqui le decían abrí los ojos", dijo la conductora.
"Tuli le lloró, le pidió disculpas, él también, siempre negándole un vínculo sexual. Y a partir de ahí por eso la deja de seguir y que no era tan amiga como ella creía", señaló.
Y luego remarcó un episodio que se dio tras la separación, con un pedido en particular que le hizo La Joaqui a Luck Ra y que él no habría aceptado.
"Con La Joaqui vivían prácticamente juntos, dormían en la casa de él o la de ella. De hecho en el Instagram de él todavía están las fotos publicadas de las hijas de La Joaqui y ella le pidió que las borre porque no las quiere ver expuestas ahí porque son sus hijas y para protegerlas. Y él le terminó diciendo que no las baja, que si quiere las baja por la vía legal", comentó la conductora.
"A él le bajaba el no me muestres que estamos merendando o que hacemos una vida sana porque yo no quiero dejar de ser el cuartetero canchero, un bolu..", reflexionó Yanina Latorre sobre la actitud del cantante con quien era su pareja.
Y cerró tajante sobre la actualida de la expareja con cero contacto entre los dos: "La guerra es total. Ellos ahora están bloqueados".
Luck Ra publicó en Instagram un mensaje dirigido a La Joaqui, su expareja, en el que reveló un tremendo detalle sobre su presente sentimental tras la ruptura.
"Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida", dijo el cantante.
Y dejó picando: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa".
Ese mensaje, sin mencionarlo de manera directa, hacía mención al vínculo de su ex con el cantante Tiago PZK. Y luego profundizó sobre los motivos de su separación de la artista urbana.
"Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra. Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella", explicó.
"Para mi es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que mas feliz nos haga", reflexionó Luck Ra sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura.