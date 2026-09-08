El desesperado pedido de La Joaqui a Luck Ra que él se negó a aceptar: "La guerra es total"

Y luego remarcó un episodio que se dio tras la separación, con un pedido en particular que le hizo La Joaqui a Luck Ra y que él no habría aceptado.

"Con La Joaqui vivían prácticamente juntos, dormían en la casa de él o la de ella. De hecho en el Instagram de él todavía están las fotos publicadas de las hijas de La Joaqui y ella le pidió que las borre porque no las quiere ver expuestas ahí porque son sus hijas y para protegerlas. Y él le terminó diciendo que no las baja, que si quiere las baja por la vía legal", comentó la conductora.

"A él le bajaba el no me muestres que estamos merendando o que hacemos una vida sana porque yo no quiero dejar de ser el cuartetero canchero, un bolu..", reflexionó Yanina Latorre sobre la actitud del cantante con quien era su pareja.

Y cerró tajante sobre la actualida de la expareja con cero contacto entre los dos: "La guerra es total. Ellos ahora están bloqueados".

El picante mensaje de Luck Ra donde expuso el presente de La Joaqui

Luck Ra publicó en Instagram un mensaje dirigido a La Joaqui, su expareja, en el que reveló un tremendo detalle sobre su presente sentimental tras la ruptura.

"Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida", dijo el cantante.

Y dejó picando: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa".

Ese mensaje, sin mencionarlo de manera directa, hacía mención al vínculo de su ex con el cantante Tiago PZK. Y luego profundizó sobre los motivos de su separación de la artista urbana.

"Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra. Aunque la distancia hoy forme parte de nuestras vidas no va a cambiar lo mucho que aprendí y viví con ella", explicó.

"Para mi es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que mas feliz nos haga", reflexionó Luck Ra sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura.