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La tremenda confesión de Yanina Zilli sobre Andrea del Boca y Yipio tras salir de Gran Hermano

Fiel a su estilo sin filtros, la última eliminada de Gran Hermano, Yanina Zilli, se refirió a su peor momento dentro de la casa y fue durísima con Andrea del Boca, Yipio y su grupo.

8 sept 2026, 12:15
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La tremenda confesión de Yanina Zilli sobre Andrea del Boca y Yipio tras salir de Gran Hermano
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La tremenda confesión de Yanina Zilli sobre Andrea del Boca y Yipio tras salir de Gran Hermano
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Yanina Zilli abandonó la casa por decisión de la gente y se quedó a unos pocos pasos de la final de Gran Hermano. Al salir, visitó La Cumbre con Santiago del Moro y repasó su estadía dentro de la casa.

"Lo disfruté. A mi familia le dije que no nos íbamos a ver por 6 meses y eso fue lo que estuve", resumió orgullosa.

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En la charla, le recordaron su mala relación con Andrea del Boca y quisieron saber si había una pica previa con ella. "No, juro que no. Encima entro y le dije 'Hola Verónica'... no sé por qué le dije Verónica, no fue a propósito. Pero el primer mes dormí con ellas en el cuarto y la pasé re mal. Con todo ese grupo".

Sin pelos en la lengua, explicó: "Eran desagradables, nada simpáticas. Al principio parecían buena onda pero era todo una mentira. Les duraba dos días y volvían a ser ellas. Todo bien, con respeto, no la voté ni una sola vez, pero la pasé realmente mal".

A la hora de poner sus votos a una eventual ganadora, bancó a Sol y remarcó los errores de Yipio: "No tiene autocrítica y se lo dije. Jamás pudo reconocer que estuvo mal al esconder comida... cuando me separé del grupo de ellas con Mariela, tenían stock de comida y nosotras no. Pedimos unos fideos y jamás se dieron vuelta a ofrecerlo. Se apoderaron de la cocina y de la casa".

Y cerró: "Yipio me dijo incongruente pero creo que a lo largo de todo el juego, si bien me fui moviendo, yo siempre fui en la misma dirección: su grupo".

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano, Generación Dorada

Tras la eliminación de Yanina Zilli en la gala del lunes 7 de septiembre, la casa quedó reducida a cuatro finalistas rumbo a la definición: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio. La gran final de Gran Hermano, Generación Dorada está prevista para el lunes 14 de septiembre, cuando se conocerá a la ganadora de esta edición.

     

 

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