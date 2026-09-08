La tremenda confesión de Yanina Zilli sobre Andrea del Boca y Yipio tras salir de Gran Hermano

A la hora de poner sus votos a una eventual ganadora, bancó a Sol y remarcó los errores de Yipio: "No tiene autocrítica y se lo dije. Jamás pudo reconocer que estuvo mal al esconder comida... cuando me separé del grupo de ellas con Mariela, tenían stock de comida y nosotras no. Pedimos unos fideos y jamás se dieron vuelta a ofrecerlo. Se apoderaron de la cocina y de la casa".

Y cerró: "Yipio me dijo incongruente pero creo que a lo largo de todo el juego, si bien me fui moviendo, yo siempre fui en la misma dirección: su grupo".

Quiénes son las finalistas de Gran Hermano, Generación Dorada

Tras la eliminación de Yanina Zilli en la gala del lunes 7 de septiembre, la casa quedó reducida a cuatro finalistas rumbo a la definición: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio. La gran final de Gran Hermano, Generación Dorada está prevista para el lunes 14 de septiembre, cuando se conocerá a la ganadora de esta edición.