Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand tras reemplazarla en su programa

Luego, tras ablarle a su abuela y desearla una pronta recuperación en medio del reposo en la casa por un cuadro gripal, Juana Viale mostró su look con un vestido largo de seda color rojo.

Cómo fue el tenso cruce de Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio en la mesa

Las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, tuvieron un picante ida y vuelta en televisión donde intercambiaron posturas.

"Todo es de índole privada. Todo lo que es familia sí o sí es reservado. Yo pienso eso porque tengo una experiencia de 52 años que ustes no la tiene de edad creo. Lo que yo quiero decir es que a mí me enseñaron y tengo el tema familia puesto en mí con una fibra y mucha sensibilidad", sostuvo de entrada Ana Rosenfeld.

“A ella le encanta contestar primero. Lo más lindo es que cuando contesta primero, me deja el rebote”, retrucó Marcovecchio. Y fundamentó: “Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso hasta las invenciones, todo lo que se ha inventado".

"Antes de que estemos en un tiempo, ya se publican. Por ejemplo, no se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado. Eso habría que preguntarle a la parte interesa de que la gente piense que había una prohibición de salir del país", continuó su planteo Elba Marcovecchio.

Ana Rosenfeld fue tajante: “¿Vamos a hablar de la verdad o vamos a mentir?". Y su colega le dijo: "Disculpame, la especialista en decir cosas distintas en televisión sos vos".

"Ustedes se la pasaron diciendo que el señor Icardi no debía cuota alimentaria y terminaron pagando", retrucó Rosenfeld. Y Elba Marcovecchio lanzó: "Tu problema en vez de tener cuestiones con el expediente tenés cuestiones que te ponés en un rol de agresión".