Marley se metió en el debate y confirmó si Luis Miguel es él o un doble: "No estoy..."

“Él venía a Argentina y yo en esa época trabajaba en ‘360′. Me subía a una moto y lo seguía a Luis Miguel adonde estuviera. A partir de ahí me empezó a decir que yo era la sombra”, contó Marley y agregó: “’Sombra’ me decía, y se iba, eso es todo lo que me decía. Después le empecé a caer simpático”.

Entonces, sobre la polémica de la identidad del cantante dijo: "Quiero confirmar que Luis Miguel es Luis Miguel, del que no estoy seguro es del que está al lado, para mi es un doble mío con peluca de He-man!".

El detalle por el que Susana Giménez confirmó sí Luis Miguel es el verdadero o no: "Parece un poquito..."

Susana Giménez se metió en el debate sobre si el Luis Miguel que está en nuestro país es el varadero. Ella que entrevistó un montón de veces es la más indicada para confirmar este dato y Jonatan Viale aprovechó la entrevista que le hizo para preguntarle.

“Yo lo recontra conozco. Estuvo mil veces en el programa y soy re fan”, comenzó diciendo en LN+. Entonces, los periodistas del segmento le dijeron sí conocía este debate que se instaló en el país de sí es o no: “Siempre dicen los mismo ¿Cómo no va a ser Luis Miguel?”, agregó.

Entonces, explicó: “Porque bajó 20 kilos, gracias a dios, que le vino bárbaro”, indicó y sumó: “Por supuesto que es, ¿cómo no va a ser? además la voz, que es lo que lo califica”.

“Es, por supuesto que es. al estar más flaco la nariz parece un poquito mas grande nada más”, detalló la diva.