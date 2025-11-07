Marte retrógrado en Leo: cómo manejar el ego y la energía sin explotar

image Foto: Mercurio retrógrado en Leo. Internet.

Signo por signo

Aries: Marte, tu regente, te invita a frenar. Evitá la impulsividad y priorizá la estrategia.

Tauro: revisá tus límites en casa o en el trabajo. Lo que te irrita es lo que necesita orden.

Géminis: conversaciones tensas o egos enfrentados. Escuchar vale más que tener razón.

Cáncer: reajustes económicos y emocionales. No confundas seguridad con control.

Leo: es tu tránsito clave. Paciencia, introspección y humildad para reconstruir poder.

Virgo: tu cuerpo pide descanso. No midas tu valor por la productividad.

Libra: tensiones en amistades o grupos. Elegí bien tus batallas.

Escorpio: energías desbordadas en el ámbito profesional. Menos lucha, más estrategia.

Sagitario: replanteos sobre rumbo y sentido. No todo desafío vale tu fuego.

Capricornio: emociones intensas, transformación profunda. El control no siempre protege.

Acuario: revisión de vínculos y asociaciones. Evitá los egos cruzados.

Piscis: atención a la salud física y mental. Aprendé a dosificar energía.

Cómo aprovechar el tránsito sin desgastarte

Revisá tu relación con el enojo: no todo impulso necesita acción inmediata.

Descargá energía físicamente: el cuerpo es la válvula natural de Marte.

Postergá decisiones definitivas: hasta fines de enero 2026, lo ideal es observar antes de actuar.

Practicá el silencio consciente: Leo habla fuerte, pero Marte retrógrado pide escuchar.

Redefiní liderazgo: liderar no es dominar, sino inspirar sin imponer.

El aprendizaje de Marte retrógrado

Cada retrogradación de Marte marca un punto de inflexión en cómo usamos nuestra fuerza vital. En Leo, el aprendizaje es emocional: aprender a brillar sin quemar, a afirmarse sin competir. Es una oportunidad de madurez energética y emocional.

El mundo no se detiene, pero la forma en que respondemos puede cambiar radicalmente. Este tránsito enseña que la verdadera valentía está en saber cuándo avanzar y cuándo retroceder para recargar energía.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo termina Marte retrógrado?

El 23 de enero de 2026, cuando retome su movimiento directo en Leo.

¿Qué signos lo sentirán más?

Leo, Acuario, Escorpio y Tauro notarán mayor tensión o replanteos.

¿Conviene iniciar proyectos durante este período?

No es ideal. Mejor enfocarse en planificación, ajustes o segundas oportunidades.

¿Cómo se manifiesta el tránsito emocionalmente?

A través de irritabilidad, cansancio o sensación de bloqueo. Es clave evitar reacciones impulsivas y buscar movimiento físico o creativo.