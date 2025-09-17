En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Hacks
Curiosidades

"Más vale pájaro en mano que cienvolando": qué significa el refrán y cuál es su origen

El refrán español “Más vale pájaro en mano que ciento volando”, uno de los más utilizados, aconseja valorar lo seguro frente a lo incierto.

“Más vale pájaro en mano que ciento volando” es un refrán español que aparece registrado en textos europeos desde

“Más vale pájaro en mano que ciento volando” es un refrán español que aparece registrado en textos europeos desde, al menos, el siglo XV

¿Quién no oyó la frase Más vale pájaro en mano que ciento volando? Su mensaje principal es claro: es preferible asegurarse de lo que se posee antes que arriesgarlo todo por lo incierto. La imagen del pájaro funciona como metáfora: lo que está en nuestras manos es seguro, mientras que los pájaros que vuelan representan oportunidades o bienes que escapan al control.

Leé también "Más perdido que turco en la neblina": el verdadero origen de la frase, según el historiador Balmaceda
La expresión “más perdido que turco en la neblina” es común en Argentina; sin embargo su verdadero origen no tiene nada que ver con los turcos.

El refrán tiene sus raíces en la tradición popular española y aparece registrado en textos europeos desde, al menos, el siglo XV. Con el tiempo, se difundió en otras culturas, conservando la misma esencia.

En inglés existe un equivalente: “A bird in the hand is worth two in the bush” (“Un pájaro en la mano vale más que dos en el arbusto”), que refuerza la idea de que lo seguro tiene más valor que lo posible pero incierto.

Más allá de la prudencia, este dicho invita a reflexionar sobre cómo se relaciona con lo que nos rodea. Intentar poseer todo lo que se admira puede limitar su esencia.

pajaro-enmano

Un pájaro atrapado deja de ser libre; de manera similar, las personas, los afectos o incluso los proyectos pierden vitalidad cuando se busca controlarlos demasiado. La frase recuerda que valorar lo que se tiene no significa renunciar a lo que vuela, sino aprender a distinguir lo que se puede asegurar de lo que se debe respetar.

En la vida cotidiana, la enseñanza se aplica a muchos aspectos: desde la amistad hasta las relaciones amorosas o las decisiones profesionales. Un amigo que elige otro camino, un proyecto que no se concreta según lo previsto, o incluso oportunidades que escapan al control, muestran la importancia de soltar, admirar sin poseer y respetar la autonomía.

El refrán también permite una lectura más filosófica: subraya que la libertad y la autenticidad de lo que nos rodea tienen valor propio. Más que intentar atrapar todo lo que se desea, resulta más enriquecedor observar, apreciar y acompañar desde la distancia, permitiendo que las personas y las oportunidades mantengan su esencia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hacks
Notas relacionadas
Cómo preparar una deliciosa torta vasca de queso quemado en simples pasos
Desafío visual en 10 segundos: encontrá las 5 letras que se esconden entre las "X"
Desafío matemático: ¿cuánto es (27 + 50 ÷ 2) × (3 + 8) × (150 ÷ 3) - 60?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar