El Gobierno lanzó una "línea anti-adoctrinamiento" ante la marcha universitaria federal contra el ajuste

Se trata de una línea de teléfono y un canal de comunicación web que el Gobierno vuelve a abrir para recibir denuncias sobre presiones e identificar a organizaciones políticas o sociales que puedan incidir en personas para a asistir a las marchas en contra del gobierno.

La medida se da en medio de un clima de fuerte tensión política entre la Casa Rosada y la oposición en el Congreso.

"El adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo es una vulneración de derechos. La educación debe respetar la libertad de conciencia de los alumnos y docentes», señaló el Ministerio de Capital Humano en un mensaje publicado en la red X este miércoles.

"El adoctrinamiento político-partidario en el ámbito educativo es una vulneración de derechos. La educación debe respetar la libertad de conciencia de los alumnos y docentes."



La educación debe respetar la libertad de conciencia de los alumnos y docentes. pic.twitter.com/in4ovy79ML — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 17, 2025

Una metodología similar ya había protagonizado el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ni bien iniciada la gestión de Javier Milei, para controlar y reducir el nivel de adhesión a las denominadas marchas piqueteras o contra los sindicatos durante los últimos paros nacionales realizados contra la gestión de Javier Milei.

En varios casos, organizaciones sociales terminaron denuncias por extorsión ante la justicia.

El mensaje del Gobierno se difundió justo antes de que comiencen a llegar las primeras columnas de manifestantes convocados para la marcha que culminará a las 17 con un acto en la Plaza del Congreso, mientras la Cámara de Diputados buscaba tratar el rechazo a los vetos de Javier Milei.