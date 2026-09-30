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Mercedes Morán brilla en Netflix con una nueva miniserie de 4 episodios que todos están viendo

Mis muertos tristes llegó a Netflix con Mercedes Morán y Dolores Fonzi al frente de una miniserie tan oscura como inquietante.

Mercedes Morán brilla con una nueva miniserie de 4 episodios que todos están viendo. (Foto: Gentileza Netflix)

Mercedes Morán brilla con una nueva miniserie de 4 episodios que todos están viendo. (Foto: Gentileza Netflix)

Mis muertos tristes se estrenó el 24 de septiembre en Netflix y rápidamente quedó entre las más vistas. La miniserie dirigida por Pablo Larraín, basada en cuentos de Mariana Enríquez y protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, construyó una historia en la que los muertos aparecen, pero el verdadero conflicto está en aquello que los vivos prefieren no mirar.

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La combinación, desde el anuncio del proyecto, generó una expectativa particular. Por un lado estaba Enríquez, una de las voces más reconocidas de la literatura argentina contemporánea. Por otro, Larraín, cineasta chileno cuya filmografía exploró en distintas oportunidades personajes atravesados por acontecimientos históricos y sociales (Maria Callas, Spencer, Jackie).

A eso se sumó una protagonista como Mercedes Morán, capaz de sostener sobre su personaje buena parte del peso emocional de una historia que se mueve entre el terror, el drama y una mirada incómoda sobre la sociedad. El resultado fue una ficción que eligió alejarse de las fórmulas más sencillas del streaming para construir un universo áspero, gris y deliberadamente incómodo.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

De qué trata Mis muertos tristes en Netflix

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Emma ve fantasmas desde que murió su madre, cuyo espíritu no la abandona. Pero todo cambia cuando su sobrina demuestra tener el mismo don".

El punto de partida podría haber conducido a una historia centrada exclusivamente en lo sobrenatural. Sin embargo, la serie tomó otro camino. Ema no utiliza ese don como una herramienta extraordinaria ni lo presenta como una ventaja. Al contrario, aprendió a convivir con él después de atravesar durante años una mirada prejuiciosa.

La situación cambió cuando apareció Julie, su sobrina, interpretada por Carolina Álvarez. La joven llegó desde Estados Unidos para ser internada debido a un cuadro de salud mental y descubrió que compartía con Ema aquella particular capacidad.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

A partir de allí, la presencia de los muertos dejó de funcionar únicamente como un elemento fantástico. Se convirtió en una forma de hablar sobre las personas que quedan fuera de la mirada de los demás, sobre aquello que la sociedad decide ignorar y sobre las consecuencias de dejar determinados conflictos sin resolver.

Mariana Enríquez y Pablo Larraín están detrás de la miniserie

En este sentido, Enriquez agregó: "Los relatos de Mis muertos tristes plantean a los fantasmas como la memoria, aquello que vuelve todo el tiempo y que en muchos casos no se puede calmar porque tienen que ver con la injusticia. Más allá de una trama general, es una pregunta abierta, sin respuesta: ¿Qué hacemos con esos fantasmas?

Asimismo, Larraín destacó que el involucramiento de Enriquez en el trabajo de adaptación fue clave para dar forma al proyecto sin perder su esencia. "Cuando uno trabaja con una escritora que tiene un universo tan complejo, tan sofisticado y tan bien armado, hay que entrar en él y hacer todo lo posible por cuidarlo en el proceso y que no salga de ahí. Que también es lo más difícil. Hay ciertas cosas que ella explica o narra con literatura, que son cosas más abstractas, sensaciones y emociones que hay que llevarlas a otro lenguaje", comentó el director sobre el proceso.

Mercedes Morán sostiene el peso emocional de Ema

Mercedes Morán interpretó a Ema desde un registro contenido. Su personaje cargó con años de aislamiento y con la necesidad de esconder una capacidad que la convirtió en alguien diferente frente a los demás.

La llegada de Julie modificó esa situación. La existencia de otra persona capaz de ver a los muertos permitió que Ema dejara de sentirse completamente sola. Pero el vínculo también abrió nuevos conflictos y obligó a la protagonista a enfrentarse con una realidad que durante años había intentado mantener bajo control.

La interpretación de Morán permitió que el personaje se moviera entre la dureza y la vulnerabilidad sin abandonar nunca esa sensación de agotamiento que define buena parte de su recorrido.

(Foto: Gentileza Netflix).

(Foto: Gentileza Netflix).

Junto a ella, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Álvarez, Carlos Portaluppi, Luz Jiménez y Germán de Silva completaron un elenco en el que las relaciones entre mujeres ocuparon un lugar central.

Ficha técnica de Mis muertos tristes

  • Dirección: Pablo Larraín
  • Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
  • Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
  • Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
  • Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
  • Asistente de dirección: Waldo Salgado
  • Dirección de producción: Alejandro Wise
  • Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez
  • Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez

Tráiler oficial de Mis muertos tristes en Netflix

En pocas palabras

  • Miniserie oscura: "Mis muertos tristes" llegó a Netflix con Mercedes Morán y Dolores Fonzi en una ficción inquietante.
  • Trama sobrenatural: La serie explora la conexión entre Ema y su sobrina, quienes ven fantasmas, abordando la injusticia y el olvido.
  • Éxito en la plataforma: La producción, dirigida por Pablo Larraín y basada en Mariana Enríquez, se posicionó rápidamente entre las más vistas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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