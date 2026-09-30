Mercedes Morán brilla en Netflix con una nueva miniserie de 4 episodios que todos están viendo

El punto de partida podría haber conducido a una historia centrada exclusivamente en lo sobrenatural. Sin embargo, la serie tomó otro camino. Ema no utiliza ese don como una herramienta extraordinaria ni lo presenta como una ventaja. Al contrario, aprendió a convivir con él después de atravesar durante años una mirada prejuiciosa.

La situación cambió cuando apareció Julie, su sobrina, interpretada por Carolina Álvarez. La joven llegó desde Estados Unidos para ser internada debido a un cuadro de salud mental y descubrió que compartía con Ema aquella particular capacidad.

(Foto: Gentileza Netflix).

A partir de allí, la presencia de los muertos dejó de funcionar únicamente como un elemento fantástico. Se convirtió en una forma de hablar sobre las personas que quedan fuera de la mirada de los demás, sobre aquello que la sociedad decide ignorar y sobre las consecuencias de dejar determinados conflictos sin resolver.

Mariana Enríquez y Pablo Larraín están detrás de la miniserie

En este sentido, Enriquez agregó: "Los relatos de Mis muertos tristes plantean a los fantasmas como la memoria, aquello que vuelve todo el tiempo y que en muchos casos no se puede calmar porque tienen que ver con la injusticia. Más allá de una trama general, es una pregunta abierta, sin respuesta: ¿Qué hacemos con esos fantasmas?

Asimismo, Larraín destacó que el involucramiento de Enriquez en el trabajo de adaptación fue clave para dar forma al proyecto sin perder su esencia. "Cuando uno trabaja con una escritora que tiene un universo tan complejo, tan sofisticado y tan bien armado, hay que entrar en él y hacer todo lo posible por cuidarlo en el proceso y que no salga de ahí. Que también es lo más difícil. Hay ciertas cosas que ella explica o narra con literatura, que son cosas más abstractas, sensaciones y emociones que hay que llevarlas a otro lenguaje", comentó el director sobre el proceso.

Mercedes Morán sostiene el peso emocional de Ema

Mercedes Morán interpretó a Ema desde un registro contenido. Su personaje cargó con años de aislamiento y con la necesidad de esconder una capacidad que la convirtió en alguien diferente frente a los demás.

La llegada de Julie modificó esa situación. La existencia de otra persona capaz de ver a los muertos permitió que Ema dejara de sentirse completamente sola. Pero el vínculo también abrió nuevos conflictos y obligó a la protagonista a enfrentarse con una realidad que durante años había intentado mantener bajo control.

La interpretación de Morán permitió que el personaje se moviera entre la dureza y la vulnerabilidad sin abandonar nunca esa sensación de agotamiento que define buena parte de su recorrido.

(Foto: Gentileza Netflix).

Junto a ella, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carolina Álvarez, Carlos Portaluppi, Luz Jiménez y Germán de Silva completaron un elenco en el que las relaciones entre mujeres ocuparon un lugar central.

Ficha técnica de Mis muertos tristes

Dirección: Pablo Larraín

Pablo Larraín Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete

Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso

Álvaro Cabello y Cristián Donoso Dirección de fotografía: Sergio Armstrong

Sergio Armstrong Diseño de producción: Rodrigo Bazaes

Rodrigo Bazaes Asistente de dirección: Waldo Salgado

Waldo Salgado Dirección de producción: Alejandro Wise

Alejandro Wise Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez

Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez

Tráiler oficial de Mis muertos tristes en Netflix