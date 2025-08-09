Thiago Medina enfrentó los rumores que le atribuyen a una reconocida ex participante de Gran Hermano

De forma sorpresiva, la expareja rompió el acuerdo de convivencia pacífica y comenzaron a surgir acusaciones relacionadas con la crianza de las gemelas Laia y Aimé. En un video, Celis insinuó que está al frente del cuidado de las niñas en soledad. Medina respondió con dureza, acusándola de buscar un beneficio económico con la difusión de ese material y de difamarlo con una versión que, según él, está alejada de la verdad.

Luego del cruce ocurrido el viernes 1 y sábado 2 de agosto, la influencer dio un nuevo paso que dejó al descubierto la tensión en su relación: publicó un video en el que se la ve quitando un cuadro familiar donde aparecía él junto a sus hijas. “Cambios”, escribió.