Thiago Medina enfrentó los rumores que le atribuyen a una reconocida ex participante de Gran Hermano

Tras el reciente conflicto con Daniela Celis, Thiago Medina fue vinculado a una participante de la última edición de Gran Hermano y no dudó en responder al respecto.

9 ago 2025, 18:29
Thiago Medina enfrentó los rumores que le atribuyen con una reconocida ex participante de Gran Hermano: "La verdad..."

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), se vio envuelto recientemente en varios cruces por redes sociales con Daniela Celis, su expareja y madre de Laia y Aimé. Entre mensajes picantes y reproches, la situación sorprendió a muchos por la buena relación que parecían mantener.

Poco después, y a solo una semana de ese intercambio, el joven volvió a quedar en el centro de la atención, esta vez por los rumores de un posible romance con Katia “La Tana” Fenocchio, oriunda de La Matanza y participante de la última edición del reality. Sin embargo, él se encargó de negar cualquier vínculo a través de sus historias de Instagram.

La desmentida llegó luego de que un seguidor le preguntara en una historia: “¿Estás con La Tana?”. Él, algo molesto, respondió: "La verdad que no sé de dónde sacaron que estoy con La Tana. Pero bueno, de algo tienen que hablar”. Extenso como en cada descargo, agregó: “Siempre vinculándome con alguien, me parece una boludez”.

la-historia-publicada-por-thiago-medina-foto-instagramthi4gokm-2PM2FHP6JNHVDDDDJQEBBI5Z24

Qué hizo Daniela Celis luego del cruce que tuvo con Thiago Medina por la crianza de las gemelas

Tras el reciente intercambio en Instagram entre Daniela Celis y Thiago Medina, la influencer intensificó el conflicto con una acción que evidencia la crisis en su relación.

De forma sorpresiva, la expareja rompió el acuerdo de convivencia pacífica y comenzaron a surgir acusaciones relacionadas con la crianza de las gemelas Laia y Aimé. En un video, Celis insinuó que está al frente del cuidado de las niñas en soledad. Medina respondió con dureza, acusándola de buscar un beneficio económico con la difusión de ese material y de difamarlo con una versión que, según él, está alejada de la verdad.

Luego del cruce ocurrido el viernes 1 y sábado 2 de agosto, la influencer dio un nuevo paso que dejó al descubierto la tensión en su relación: publicó un video en el que se la ve quitando un cuadro familiar donde aparecía él junto a sus hijas. “Cambios”, escribió.

