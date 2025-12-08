A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LUGAR MÁGICO

Así es por dentro Raíza, el emprendimiento que lanzó la ex Gran Hermano Julieta Poggio

La ex Gran Hermano Julieta Poggio compartió imágenes Raíza, el café temático que abrió en Pilar junto a su familia. Todos los detalles.

8 dic 2025, 18:04
Así es por dentro Raíza, el emprendimiento que lanzó la ex Gran Hermano Julieta Poggio
Así es por dentro Raíza, el emprendimiento que lanzó la ex Gran Hermano Julieta Poggio

Así es por dentro Raíza, el emprendimiento que lanzó la ex Gran Hermano Julieta Poggio

Julieta Poggio atraviesa un gran momento personal y profesional tras inaugurar oficialmente Raíza, su propio café ubicado dentro de un vivero en Pilar. La ex participante de Gran Hermano compartió la noticia en redes sociales, donde expresó su enorme felicidad por ver concretado un proyecto en el que trabajó durante meses junto a su familia. La apertura despertó una notable repercusión entre sus seguidores, que celebraron su nueva faceta como emprendedora.

Según contó Poggio, la idea del vivero café fue tomando forma de manera progresiva, a partir de la necesidad de crear un espacio que combinara naturaleza, calidez y una estética cuidada. Antes de la inauguración, ya había adelantado detalles del emprendimiento en sus redes, donde escribió: "¿Qué les parece mi nuevo negocio hecho con el mayor amor para todos ustedes? ¿Van a ir a conocerlo y tomar mi café de Hello Kitty?" Su entusiasmo por el lanzamiento dejó en claro la dedicación que puso en cada rincón del lugar.

Leé también

¡No la tenía nadie! Revelan la real famosa que coqueteó con Nico Occhiato y desató la ira de Flor Jazmín Peña

¡No la tenía nadie! Revelan la real famosa que coqueteó con Nico Occhiato y desató la ira de Flor Jazmín Peña

En uno de los adelantos que compartió en video, mostró cómo fue el diseño de la entrada del vivero café, un elemento central dentro del concepto del local. Sobre eso, la influencer explicó: "Les voy a hacer un mini spoil del proceso del armado del vivero café. La entrada de Raiza tenía que ser super icónica. En mi familia somos de la película Avatar, por eso creamos esta entrada inspirada en Pandora". Esa estética, completamente vinculada a la naturaleza y a lo artesanal, se convirtió en una de las señas distintivas del nuevo espacio.

Raíza se presenta como un lugar rodeado de plantas y tranquilidad, pensado tanto para quienes prefieran sentarse a disfrutar al aire libre como para quienes opten por el servicio takeaway. Durante el recorrido virtual que compartió, Julieta detalló: "Entonces, entrás por acá y ya te vas a encontrar con toda la naturaleza y calidez que va a tener Raiza. Además de este piso que también fue 100% artesanal. Quedó increíble. ¿Qué les parece?".

La inauguración, realizada el sábado 6 de diciembre, fue celebrada a lo grande. La joven reunió a invitados famosos, amigos y colaboradores, y convirtió la apertura en un verdadero evento. Entre las voces que compartieron su emoción se destacó la de su madre, Pato Destefani, pieza clave en este proyecto familiar. Ella también expresó su orgullo con un mensaje en redes: "Este es el resultado de muchas horas de trabajo, de darlo todo y poner mucho corazón".

Con la apertura de Raíza, Julieta Poggio suma un nuevo capítulo a su carrera y demuestra que su crecimiento profesional va más allá de la televisión, impulsado por el esfuerzo y el acompañamiento de su entorno más cercano.

Embed

¿Qué dijo Julieta Poggio tras ser acusada de "bebotear" a Nico Occhiato?

Luego de que Mariana Brey contara en A la Barbarossa (Telefe) que Julieta Poggio habría “beboteado” a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, la influencer se quebró en el streaming de Rumis al referirse a los duros rumores.

“Inventan desde cero, no hablé con Nicolás en toda la noche, no crucé palabra”, aseguró Poggio. “No me gusta que me acusen de "Tatiana", ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”, expresó entre lágrimas.

La ex Gran Hermano manifestó su angustia por la repercusión del tema: “Es feo levantarte y encontrarte con toda una fake news así, tipo de un invento. No tiene nada que ver”.

Además, se mostró molesta por la forma en que la noticia se instaló en televisión: “Lo ponen en la tele, chicos, en los graphs”.

En medio de la transmisión, sus compañeros le dieron apoyo y ella explicó: "No sé por qué me puso tan mal, mucha gente que no me quiere lo va a creer, ahora le mandé un mensaje a Flor (Jazmín Peña)”.

Por último, Poggio remarcó: “Aparte la pasé re lindo, sí. Fue una noche re linda y me da paja que pase todo esto”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Julieta Poggio

Lo más visto