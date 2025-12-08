Así es por dentro Raíza, el emprendimiento que lanzó la ex Gran Hermano Julieta Poggio

La inauguración, realizada el sábado 6 de diciembre, fue celebrada a lo grande. La joven reunió a invitados famosos, amigos y colaboradores, y convirtió la apertura en un verdadero evento. Entre las voces que compartieron su emoción se destacó la de su madre, Pato Destefani, pieza clave en este proyecto familiar. Ella también expresó su orgullo con un mensaje en redes: "Este es el resultado de muchas horas de trabajo, de darlo todo y poner mucho corazón".

Con la apertura de Raíza, Julieta Poggio suma un nuevo capítulo a su carrera y demuestra que su crecimiento profesional va más allá de la televisión, impulsado por el esfuerzo y el acompañamiento de su entorno más cercano.

¿Qué dijo Julieta Poggio tras ser acusada de "bebotear" a Nico Occhiato?

Luego de que Mariana Brey contara en A la Barbarossa (Telefe) que Julieta Poggio habría “beboteado” a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, la influencer se quebró en el streaming de Rumis al referirse a los duros rumores.

“Inventan desde cero, no hablé con Nicolás en toda la noche, no crucé palabra”, aseguró Poggio. “No me gusta que me acusen de "Tatiana", ni que me digan cosas horribles, ni tener que aclarar esto”, expresó entre lágrimas.

La ex Gran Hermano manifestó su angustia por la repercusión del tema: “Es feo levantarte y encontrarte con toda una fake news así, tipo de un invento. No tiene nada que ver”.

Además, se mostró molesta por la forma en que la noticia se instaló en televisión: “Lo ponen en la tele, chicos, en los graphs”.

En medio de la transmisión, sus compañeros le dieron apoyo y ella explicó: "No sé por qué me puso tan mal, mucha gente que no me quiere lo va a creer, ahora le mandé un mensaje a Flor (Jazmín Peña)”.

Por último, Poggio remarcó: “Aparte la pasé re lindo, sí. Fue una noche re linda y me da paja que pase todo esto”.