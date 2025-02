“El que se nos divorcia es el Messi”, confirmó.

“Antonella me dijo ‘es que ya no lo aguanto ya no, él amor se acabo’”, y sumó que la morocha rosarina quiere hacer su vida.

Además, dijo que Antonela está saliendo con alguien más y que el mismísimo Messi “anda con una Argentina”.

Esta información revolucionó el fútbol y el periodismo del corazón que ahora está atento a todos los detalles.