"A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas", continuó a flor de piel el actual acordeonista de la banda.

El firme descargo del hijo de Marcos Camino por la interna de Los Palmeras

En su posteo el hijo de Marcos Camino dejó picando una firme advertencia de cara al futuro tras la muerte de su padre y la interna de Los Palmeras.

"Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar yo como otros han hablado de mi papá", aseguró.

"Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lon que dejó todo y a lo que le entregó su alma", añadió el músico continuando con el lego de su papá.

Y cerró agradecido por el afecto recibido en este duro momento: "Gracias por estar, por acompañarme y por hacerme sentir tanto cariño en un momento en el que realmente lo necesito".