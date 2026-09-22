La dolorosa confesión de Fernanda Iglesias sobre su salud mental: "Si lo hubiera tratado..."

“Yo tengo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y empecé a tratarme a los 53 años. Es importante arrancar antes para que la vida no sea tan caótica”, confesó Iglesias, dejando en claro cuánto significó para ella comenzar con un tratamiento.

Después de esa revelación, la periodista también se refirió al modo en que durante muchos años fue señalada como una persona conflictiva y explicó que, a partir de encontrar el tratamiento adecuado, comenzó a experimentar un importante cambio en su vida.

“Todos notan que estoy cambiada y es muy importante que la gente que pasa por esto, sepa que se puede vivir mejor”, sostuvo Fernanda, quien buscó llevar un mensaje de concientización.

El trastorno límite de la personalidad es una condición de salud mental que puede afectar la manera en que una persona regula sus emociones y establece vínculos con los demás. Entre sus características se encuentran las emociones intensas y cambiantes, el miedo irracional al abandono y la impulsividad.

Una vez que un profesional realiza el diagnóstico correspondiente, el tratamiento incluye psicoterapia, especialmente orientada a desarrollar herramientas que permitan regular las emociones y mejorar las relaciones interpersonales.

Así, a partir de su propia experiencia, Fernanda Iglesias puso en palabras una situación que durante mucho tiempo permaneció detrás de su conocida personalidad fuerte de pocas pulgas y contar cómo el tratamiento le permitió modificar distintos aspectos de su vida.

Cuál fue el insólito romance de Fernanda Iglesias con un famoso en el que hubo en "Te amo" en la segunda cita

Fernanda Iglesias suele estar del lado de las noticias y los escándalos de la farándula, pero esta vez fue ella quien quedó en el centro de la escena. La periodista fue sorprendida por Moria Casán cuando se encontraba a punto de salir al aire en Puro Show, por El Trece, y terminó protagonizando un inesperado reencuentro con Martín Bossi.

Al verlo, Iglesias no dudó en revelar un dato desconocido de su pasado sentimental. "Me dijo Te amo en la segunda cita", contó, antes de comenzar a reconstruir aquella historia de amor que tuvo lugar en 2008.

Por entonces, la periodista estaba en pareja con un hombre que, según recordó, "no le daba mucha bola". Fue un compañero de trabajo quien le contó que Bossi, que en ese momento realizaba imitaciones junto a Alejandro Listorti, estaba interesado en ella.

El primer encuentro se produjo en una cervecería de Belgrano, luego de que Fernanda terminara de cubrir una nota. "Le dije: mirá que a mí los actores que hablan de sarasa no me gustan, y él me dijo que no tenía nada que ver, y al final era igual que todos", relató entre risas.

Además, el actor recordó algunos detalles de aquellos encuentros secretos, ya que Iglesias todavía ocultaba el romance incluso ante un amigo que terminó siendo Ángel de Brito.

La periodista también rememoró sus gestos como pareja. "Te hice milanesas, le regalé un tacho de basura. Yo ya era la novia, imaginate", expresó. Y cuando Moria quiso saber cómo era la intimidad, aseguró que había sido buena.

Finalmente, contó cómo terminó todo: "Nos separamos porque él me dejó de llamar. Me ilusionó y fui seducida y abandonada". Así, Fernanda Iglesias sorprendió con una historia de amor que permanecía desconocida.