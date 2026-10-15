Milanesas de soja caseras: la receta riquísima para hacer 20 unidades y guardar las que sobren en el freezer

Separadores de nailon aptos para freezer.

Molde para hamburguesas, opcional.

Bolsas para freezer y precintos de cierre.

Cómo hacer milanesas de soja caseras, paso a paso

(La receta corresponde al canal de cocina de YouTube "Mono 1981")

1. Lavar y remojar los porotos

Colocar los 500 gramos de porotos de soja en un colador y lavarlos bien bajo el chorro de agua. Mientras se remueven, se formará una espuma que irá desapareciendo. Aprovechar este momento para retirar las impurezas y los granos defectuosos.

Pasar los porotos a una olla amplia y cubrirlos con agua fría, dejando unos cuatro dedos por encima de las legumbres. Tapar y llevar a la heladera durante toda la noche.

2. Cocinar los porotos

Al día siguiente, agregar un poco de sal al agua y cocinar a fuego medio durante aproximadamente una hora, hasta que los porotos estén tiernos. Mantener la olla semitapada, revolver cada tanto y retirar la espuma que se forme en la superficie.

Una vez cocidos, escurrir los porotos y dejarlos enfriar por completo antes de continuar.

3. Preparar y condimentar la masa

Colocar los porotos en una procesadora y triturarlos hasta obtener una pasta uniforme. Si la procesadora es pequeña, trabajar en dos tandas. En caso de no contar con este aparato, poner los porotos dentro de una doble bolsa de nailon y aplastarlos con la base de un vaso firme.

Incorporar el ajo picado, el perejil, la sal y la pimienta. Agregar un huevo y procesar nuevamente hasta integrar los ingredientes. Si la masa necesita más humedad y cohesión, sumar el segundo huevo.

Pasar la preparación a un recipiente amplio y añadir los 100 gramos de harina de manera gradual, mezclando bien. La masa estará lista cuando se pueda tomar una porción con la mano y apretarla sin que se desarme.

4. Darles forma a las milanesas y llevarlas al freezer

Para usar un molde de hamburguesas, colocar un separador de nailon sobre la base y poner en el centro aproximadamente una cucharada y media de masa. Cubrir con el excedente del separador y presionar con la prensa para compactar y dar forma al medallón.

Si no se dispone de un molde, poner la porción de masa sobre un separador y extenderla con las manos hasta obtener la forma deseada.

Con estas cantidades se obtienen alrededor de 20 milanesas, según el grosor de cada una.

Una vez moldeadas, llevar las piezas al freezer con sus respectivos separadores hasta que estén completamente firmes. Este paso es fundamental para que mantengan la forma y no se desarmen durante el rebozado.

5. Rebozar y guardar las milanesas

Batir los tres huevos en un recipiente y, si se desea, condimentarlos con sal y pimienta. En otro recipiente, colocar el pan rallado.

Retirar los separadores de las milanesas congeladas, pasarlas primero por el huevo batido y cubrirlas enseguida con pan rallado.

Para almacenarlas, colocar dos milanesas sobre un separador plástico, cubrirlas con otro y sumar dos unidades más. Guardar el conjunto dentro de una bolsa apta para freezer, quitar el aire acumulado y cerrar con un precinto.

Cómo cocinar las milanesas de soja congeladas

Las milanesas se pueden cocinar directamente del freezer, sin necesidad de descongelarlas previamente. Como se conservan crudas, es importante que la cocción sea completa y que el centro también quede bien caliente.

Al horno: colocar las milanesas en una placa aceitada y cocinar hasta que la base esté dorada. Dar vuelta y terminar la cocción del otro lado. Para preparar una versión a la napolitana, agregar rodajas de tomate y queso antes de finalizar la cocción.

En sartén: cocinar con un poco de aceite a fuego medio hasta que estén doradas de ambos lados y bien cocidas en el centro.