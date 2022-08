El dolor en vivo de Florencia Peña: totalmente quebrada en la entrevista con Guillermo Andino y María Belén Ludueña

flor peña 1.jpg "Que esté defendiendo que pueda mostrar un foto en bombacha, atrasa" aseguró Florencia Peña sobre el cierre de su cuenta de Instagram, entre otras cosas.

"¿Cuál es el problema? ¿Que yo me muestre en bikini? ¿Ese de verdad es el punto? Si yo fuera una mina que las cosas que digo son horribles y le meto mierda a la gente en la cabeza... pero nada de eso sucede. Soy una mina que siempre intento llevar alegría e inspiración... y si sentís que no es así, seguí de largo", disparó acongojada pero segura de sus palabras.

Al mismo tiempo, la conductora de LPA dejó en claro que no pretende ser querida por todos. "Hace mucho tiempo dejé de intentar ser un animé... No quiero agradarle a todo el mundo, no quiero que todo el mundo me quiera. Lo que quiero es que me dejen ser. Me peleo mucho contra eso", aseguró en medio de la voz entrecortada. Pero remarcó que todo el tiempo siente que debe dar explicaciones de por qué es ésta que es, que le llevó mucho tiempo.

Embed

Florencia Peña recordó la filtración del video íntimo con el padre de sus hijos: "Esa también fue una operación"

Claro que en medio de este repudiable episodio con la red social Instagram, la Florencia Peña también recordó en América Noticias que no es la primera vez que le hacen una operación de este tipo.

"Yo vengo de la filtración de un video, que para mí fue muy fuerte y que esa también fue una operación. No fue una simple filtración de un video" aseguró con relación al video íntimo con su ex marido, Mariano Otero, que circuló en la web durante mucho tiempo años atrás.

flor peña.jpg Desde América Noticias, Florencia Peña recordó que esta embestida de Instagram no es la primera operación que sufre al recordar la filtración del video íntimo años atrás.

Por último, la actriz y conductora demostró que no la van a amedrentar tan fácilmente. "Con las cosas que me hacen, yo me vuelvo a parar sobre mis pies y me vuelvo a sentir empoderada, pero siento que intentan ir a lugares que la verdad que no me merezco", concluyó.