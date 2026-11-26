Cerca de las 13.30 comenzó el tratamiento de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y es el primer proyecto en agenda para la extensa sesión de este jueves en Diputados.

Luego de un debate de casi una hora, la iniciativa que había sido modificada por el Senado fue ratificada por la Cámara baja con 141 apoyos y 99 rechazos.

El presidente Milei celebró la reforma del Banco Central. (Foto: Diputados TV).

El presidente Javier Milei se pronunció en redes sociales minutos después de la primera votación. "Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central . Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal... VLLC!", celebró.

Qué propone el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 es uno de los principales objetivos legislativos del oficialismo, que busca su aprobación como una señal de previsibilidad económica.

La iniciativa contempla una proyección de crecimiento del 4% y una inflación anual del 18%. También estima que el dólar oficial llegará a los $1.847,60 para diciembre de 2027 y mantiene el superávit fiscal como uno de los ejes centrales del esquema económico.

Entre los puntos que generaron mayores discusiones durante las negociaciones aparecen las partidas destinadas a discapacidad y el financiamiento de las universidades públicas.

En el caso de discapacidad, se incorporaron partidas presupuestarias luego de las conversaciones con distintos sectores. El presupuesto universitario, en cambio, continúa bajo cuestionamiento por parte de quienes consideran que los fondos previstos resultan insuficientes para cubrir las necesidades del sistema.

Menem alertó por intentos de ciberataques a Diputados y anunció un cierre preventivo de sistemas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió al inicio de la sesión sobre los intentos de ciberataques que reciben los organismos públicos y señaló que el Congreso es blanco recurrente de este tipo de acciones, especialmente durante jornadas de alta exposición institucional, como la apertura de sesiones ordinarias y los debates de interés público.

Si bien aseguró que hasta el momento todos los intentos fueron contenidos, Menem anunció un cierre preventivo del acceso a determinados sistemas de la Cámara mientras se refuerzan las medidas de seguridad informática. Según explicó, la decisión busca elevar el nivel de protección ante el incremento de este tipo de amenazas.

Los otros proyectos que se debatirán en Diputados

Además del Presupuesto 2027, la sesión incluye otros asuntos. Entre ellos se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que forma parte de la agenda económica impulsada por el Gobierno.

También se tratarán acuerdos comerciales en el ámbito del Mercosur y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, junto con otras iniciativas incluidas en el temario.

En cambio, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, fue postergado para las sesiones extraordinarias previstas para diciembre.