Diego Santilli tuvo razón con los números

El jefe de Gabinete, al menos en dos entrevistas radiales, dijo que estaba convencido de tener el número necesario para ganar la votación que suspende las PASO. Así se logró rápidamente el quórum, ahora resta que mantenga esos votos en el momento decisivo.

Por lo tanto, si esto ocurre, el proyecto, con media sanción, deberá pasar a la Cámara de Diputados. Para que se apruebe, necesita una mayoría especial. Es por eso, que el jefe de Gabinete se mostró confiado en tener los 37 votos necesarios para la aprobación.

Otro de los proyecto importantes: Ludopatía

El Senado busca aprobar una ley contra la ludopatía infantil y regular las apuestas online, pero también introducir cambios para moderar las restricciones que había aprobado Diputados. El acuerdo entre Patricia Bullrich y José Mayans apunta a destrabar una discusión que llevaba casi dos años y evitar que el proyecto pierda estado parlamentario.

Hubo al principio una discusión que llevó adelante la senadora Juliana Di Tullio para votar sobre tablas un tema sobre las fotografías "fake" que afectan a las imágenes de las mujeres y niños (se los muestra desnudos en una falsificación o adulteración de los cuerpos). Pero Patricia Bullrich le dijo que había un régimen de trabajo acordado y que no sería apropiado variarlo porque eso afectaría incluso a ese proyecto que comparten todos los bloques.

La senadora justicialista inisitió a riesgo de perder la votación para que se trate sobre tablas porque descree que el Gobierno lo incluya en extraordinarias - el 30 de noviembre finaliza el período ordinario y la de hoy es la última sesión - e impulsó el tratamiento urgente.

Volviendo al tema de la Ludopatía, se busca con esta ley una regulación en la que hay diferencias. La clave política es que hay dos posiciones: la oposición y la Iglesia reclaman una regulación amplia del negocio de las apuestas; el Gobierno quiere concentrar los controles en el juego ilegal y la protección de los menores, sin imponer restricciones tan amplias a la actividad comercial.

Se votó la iniciativa de la senadora kirchnerista Di Tullio - necesitaba los dos tercios favorables - y resultó rechazada. La moción ni siquiera resultó afirmativa. Fue mayoritario el voto negativo.

Qué quiere el Senado con el proyecto de Ludopatía

El acuerdo establece una estrategia en dos etapas:

Aprobar el texto original de Diputados , que tiene media sanción desde noviembre de 2024.

Trabajar en una iniciativa complementaria para introducir modificaciones impulsadas por el oficialismo.

De esa manera, el Senado puede convertir en ley la iniciativa original sin devolverla a Diputados y demorar su sanción.

Qué prohíbe el proyecto original

Entre sus principales disposiciones figuran:

Prohibición de la publicidad de apuestas online.

Prohibición de promociones mediante influencers y figuras públicas.

Prohibición de patrocinios deportivos, incluidos equipos, deportistas y estadios.

Prohibición de bonos de bienvenida y otras promociones comerciales.

Bloqueo del acceso de menores de 18 años.

Controles de identidad y mecanismos de autoexclusión.

Restricciones a los medios de pago, incluida la utilización de tarjetas de crédito.

Qué quiere modificar Patricia Bullrich

La jefa del bloque de La Libertad Avanza pretende incorporar tres cambios centrales:

Publicidad: revisar el alcance de las prohibiciones para evitar una restricción generalizada de la actividad.

Juego ilegal: darle al Enacom facultades para bloquear administrativamente sitios de apuestas irregulares, incluso en un plazo de 24 horas.

Protección de menores: reforzar los controles de identidad y las herramientas para impedir que los chicos ingresen a las plataformas.

El oficialismo considera que el proyecto de Diputados es demasiado restrictivo y quiere una regulación que distinga entre operadores legales e ilegales.

La presión de la Iglesia y el riesgo de que no haya ley

La Iglesia Católica intervino directamente para reclamar la aprobación. El secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, llevó al Senado 20.000 firmas y pidió que la iniciativa no vuelva a quedar postergada. También recordó el mensaje del papa León XIV durante su visita a la Argentina.

El problema parlamentario era el calendario: si el Senado modificaba el texto original, debía devolverlo a Diputados y podía quedar sin sanción antes del cierre del período ordinario.

En síntesis: el Senado busca sancionar la ley que protege a los menores, pero el Gobierno quiere conservar margen para modificar después las restricciones a la publicidad y al negocio de las apuestas. El acuerdo evita que la discusión se caiga, aunque deja abierta una segunda batalla legislativa sobre cuánto se limita a las empresas del sector.

La ley electoral y la suspensión de las PASO para 2027

El proyecto tiene una serie de modificaciones pero lo más importante es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, aunque no es lo único. Para lograr un despacho favorable en comisión y llegar al recinto, el Gobierno debió renunciar a la alternativa de permitir las "colectoras". El sistema de listas incompletas - no llevan candidato a presidente, por ejemplo - que resguarda la fuerza distrital de los gobernadores y les permite apoyar a un candidato presidencial de otro partido.

Este proyecto - reiteramos, de ser aprobado irá a la Cámara de Diputados - tiene otros puntos importantes.

Estos son los principales puntos del proyecto que llega al recinto:

1. Suspensión de las PASO: se suspenden por única vez las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para las elecciones nacionales de 2027. No supone su eliminación definitiva. ( Se suspende como en 2025)

2. Ficha Limpia: impide ser candidato a cargos electivos a quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos vinculados con hechos de corrupción.

3. Financiamiento de campañas: introduce cambios en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un límite del 50% para determinados esquemas.

4. Debates presidenciales: elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales en las elecciones generales. Se mantiene la posibilidad de realizarlos en caso de segunda vuelta. En ese instancia, solo será el debate de dos candidatos.

5. Veda electoral: modifica las restricciones para actividades comerciales, sociales y culturales durante la veda. También revisa las limitaciones a la comunicación política.

6. Parlasur: modifica el mecanismo de elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur.

7. Boleta Única de Papel: incorpora modificaciones en aspectos del procedimiento electoral y del escrutinio.

8. Partidos políticos: habilita mecanismos de afiliación partidaria por medios digitales.

El debate puede extenderse por la amplitud del temario, pero el punto clave será el momento de discutir sobre la suspensión de las PASO para 2027.