El mensaje de León XIV en la última misa en Chiclayo que emocionó a los fieles: "Doy gracias a Dios"

Chiclayo ocupa un lugar especial en la historia de León XIV. Allí ejerció como obispo hasta 2023, cuando fue convocado al Vaticano para asumir la conducción del Dicasterio para los Obispos. Dos años después, tras la muerte del papa Francisco, fue elegido como nuevo líder de la Iglesia católica.

Su regreso a la ciudad peruana, esta vez como Sumo Pontífice, representa uno de los acontecimientos más destacados de su gira apostólica por Sudamérica.

La agenda del papa León XIV en Perú: sus próximas actividades

Tras la celebración en Chiclayo, León XIV continuó este sábado 14 de noviembre su recorrido por distintas localidades de su antigua diócesis. La agenda contempló una visita a la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, una de las zonas más alejadas de la jurisdicción eclesiástica que encabezó durante ocho años.

Por la tarde, el pontífice viajó a Zaña, donde participó de la clausura del año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia en Perú.

El Papa se presentó ante 15.000 personas en la ciudad donde fue obispo. (Foto: Reuters)

El domingo 15 de noviembre, León XIV se trasladará a Cusco, donde realizará un extenso recorrido a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. Más tarde, viajará a Pucallpa para mantener un encuentro con representantes de la comunidad.

Cuándo termina la visita del papa León XIV a Perú

La gira apostólica concluirá el lunes 16 de noviembre, con una serie de actividades oficiales y religiosas en Lima. Durante la mañana, el Papa visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde compartirá un encuentro con los trabajadores y las personas que reciben asistencia en el establecimiento.

Posteriormente, presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, uno de los últimos actos multitudinarios previstos en su visita. Finalmente, participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao, desde donde emprenderá su regreso a Roma.

De esta manera, León XIV cerrará una visita especialmente significativa, marcada por el reencuentro con las comunidades peruanas que acompañaron su trayectoria antes de convertirse en Papa.