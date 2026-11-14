En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Papa León XIV
Perú
Perú

El mensaje de León XIV en la última misa en Chiclayo que emocionó a los fieles: "Doy gracias a Dios"

El Papa se presentó ante 15.000 personas en la ciudad donde fue obispo durante ocho años. Encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada, recordó sus primeros pasos como obispo y agradeció el cariño de la comunidad.

El papá León XIV dio una misa y encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada en su último día en Chiclayo (Foto: Reuters)

El papá León XIV dio una misa y encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada en su último día en Chiclayo (Foto: Reuters)

El papa León XIV protagonizó este sábado uno de los momentos más significativos de su visita apostólica a Perú. En la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde ejerció su ministerio episcopal entre 2015 y 2023, celebró una misa multitudinaria y encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada, ante miles de fieles que se acercaron para acompañarlo.

Leé también Trasladaron a los últimos 69 presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz tras la visita del papa León XIV
Trasladaron a los últimos 69 presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz tras la visita del papa León XIV. (Foto: archivo).

Más de 15.000 personas se congregaron en la plaza frente a la catedral para participar de la celebración religiosa y reencontrarse con quien durante años fue su obispo. La ceremonia estuvo marcada por la emoción, los recuerdos y las muestras de afecto hacia el pontífice.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la coronación de la imagen de la Virgen Inmaculada, un rito de profunda tradición católica que simboliza el reconocimiento de María como reina y madre espiritual de los creyentes. Durante la homilía, León XIV recordó su paso por la diócesis de Chiclayo y destacó el vínculo que construyó con la comunidad durante los años en los que estuvo al frente de la Iglesia local.

Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando nuestra fe como lo hemos hecho tantas veces. Esta catedral ha sido testigo de mis primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo”, expresó el Papa. Sus palabras reflejaron el significado personal de regresar al templo donde desarrolló una etapa fundamental de su trayectoria religiosa.

Chiclayo ocupa un lugar especial en la historia de León XIV. Allí ejerció como obispo hasta 2023, cuando fue convocado al Vaticano para asumir la conducción del Dicasterio para los Obispos. Dos años después, tras la muerte del papa Francisco, fue elegido como nuevo líder de la Iglesia católica.

Su regreso a la ciudad peruana, esta vez como Sumo Pontífice, representa uno de los acontecimientos más destacados de su gira apostólica por Sudamérica.

La agenda del papa León XIV en Perú: sus próximas actividades

Tras la celebración en Chiclayo, León XIV continuó este sábado 14 de noviembre su recorrido por distintas localidades de su antigua diócesis. La agenda contempló una visita a la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca, una de las zonas más alejadas de la jurisdicción eclesiástica que encabezó durante ocho años.

Por la tarde, el pontífice viajó a Zaña, donde participó de la clausura del año jubilar por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia en Perú.

El Papa se present&oacute; ante 15.000 personas en la ciudad donde fue obispo. (Foto: Reuters)

El Papa se presentó ante 15.000 personas en la ciudad donde fue obispo. (Foto: Reuters)

El domingo 15 de noviembre, León XIV se trasladará a Cusco, donde realizará un extenso recorrido a bordo del papamóvil para saludar a los fieles. Más tarde, viajará a Pucallpa para mantener un encuentro con representantes de la comunidad.

Cuándo termina la visita del papa León XIV a Perú

La gira apostólica concluirá el lunes 16 de noviembre, con una serie de actividades oficiales y religiosas en Lima. Durante la mañana, el Papa visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde compartirá un encuentro con los trabajadores y las personas que reciben asistencia en el establecimiento.

Posteriormente, presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, uno de los últimos actos multitudinarios previstos en su visita. Finalmente, participará de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao, desde donde emprenderá su regreso a Roma.

De esta manera, León XIV cerrará una visita especialmente significativa, marcada por el reencuentro con las comunidades peruanas que acompañaron su trayectoria antes de convertirse en Papa.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Regresó a Chiclayo, ciudad donde fue obispo, para una misa multitudinaria y coronación de la Virgen Inmaculada.
  • Emotivo mensaje: Agradeció a Dios y recordó sus inicios pastorales en la Catedral de Santa María, destacando el vínculo con la comunidad.
  • Agenda en Perú: Continuará su visita pastoral por Santa Cruz, Zaña, Cusco, Pucallpa y Lima, concluyendo el 16 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV Perú
Notas relacionadas
El Papa volvió a casa: los detalles del regreso de León XIV a Chiclayo tras partir hace 8 años a Roma
El papa León XIV volvió a Chiclayo y emocionó a una multitud: el mensaje que dejó sobre su salud
La agenda de León XIV en Perú: críticas al machismo y un llamado a enfrentar los abusos en la Iglesia

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar