Mujer denuncia que Roberto García Moritán le fue infiel a Pampita antes de casarse: "Dijo que era todo..."

Una mujer denunció que Roberto Garcia Moritán invitaba a salir a su amiga antes de casarse con Pampita.

La usuaria de TikTok indicó que el político le mandaba mensajes y pedía verla. Incluso dijo que la reveló que el casamiento con Pampia era “un negocio”.

“Era amiga de una chica, que en su momento ella tenía 29 /28 años. Y me dijo: “¿Sabes quién me habla, Amiga? Me muestra el Instagram y era él, es más, no le hablaba de la cuenta... Le hablaba de las dos cuentas: verifica que era verificado y otra que es como la personal”, denunció la joven y dice que lo vio.

“Le decía de encontrarse, por WhatsApp le decía vení a esta ubicación y ella iba”, confirmado el affaire.

La denunciante asegura que dejaron de verse porque ella se había mudado y, la amante empezó a querer que Moritán le diera algo a cambio de acostarse con él: plata o muebles.

“Ella le dijo ‘me podrás ayudar que queiro remodelar unos muebles acá en el departamento’ y él como le clavaba el visto y le decía tipo ‘hola estoy acá, ¿venís?’”, contó.

Entonces, dijo lo peor la denunciante con toque Moritán le reveló que el casamiento con Pampita era habló “todo arreglado y que era todo negocios”.