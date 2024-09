Nazarena Vélez no perdona a Laurita Fernández y lanzó una dura definición sobre ella

Ángel de Brito le consultó a la actriz que decida entre Carmen Barbieri y Laurita Fernández, y ahí la actriz eligió a la última de ellas, y profundizó picante: "Laurita. Y porque es más indefensa si querés, la otra fue una soreta", dijo en Bondi Live.

"Ella (Laurita) para mí también fue una soreta porque fue una mentira en esa época y cuando se estaba hablando de violencia de género y de temas muy complicados, ella seguía mintiendo diciendo que no salía con él y que no era verdad nada y que Barbie era una loquita", explicó Nazarena Vélez.

"Eso no se lo perdono", marcó la angelita. Y argumentó: "No decía que (Barbie) era una loquita pero decía que era todo mentira, entonces Barbie quedaba como una loca tóxica, entonces sos una soreta".

Y cuando el conductor le preguntó por el tenso noviazgo de Barbie con Fede Bal, Nazarena Vélez finalizó: "Seguramente era una relación recontra tóxica pero si vos estás mintiendo sobre algo que es verdad, estas sacando la veracidad de muchas cosas que estaba diciendo Barbie que eran así".

Laurita Fernández

Así fue el incómodo encuentro entre Laurita Fernández y Costa en los premios Martín Fierro

Este viernes Marcela Tauro reveló en Intrusos, América Tv, que durante la gala de los premios Martín Fierro 2024 pasó de todo. Y entre algunas de esas cosas, el tenso encuentro entre Laurita Fernández y Costa, quienes hasta hace tres meses fueron compañeras de elenco del musical Legalmente Rubia, hasta que la producción decidió no renovarle el contrato a la humorista, en medio de todo tipo de especulaciones.

"En un momento estaba Laurita Fernández, que no se juntó con Fede Bal, pero con quien sí se junto fue con Costa", comenzó relatando la periodista.

"Laurita la ve a Costa, se acerca y le dice '¡Ay cómo te extraño Costi!', y Costa que estaba al rojo vivo agarró y le dijo 'yo también', se dio media vuelta y se fue", completó su relato la intrusa. Al tiempo que agregó que en ese momento alguien le dijo a la humorista "qué falluta", y no por ella precisamente.

"¿Qué le quiso decir?, ¿te extraño en lo personal o en lo laboral?", preguntó entonces Karina Iavícoli tratando de entender la situación. "Yo creo que se quiso lavar las manos", analizó Tauro mientras detalló que Costa "no le dio entidad" al gesto de Laurita.

Fue allí que Pampito aclaró que de aquel episodio por el que Costa quedó afuera de la obra teatral, aseguró que Laurita había pedido que no la echen, mientras que Marcela Tauro deslizó que "ella tendría otra versión".

"Si bien es cierto que hubo un momento en que Costa insultó a Laurita cuando ella le hizo una marcación del libreto y la escuchó todo el teatro, pero así y todo Laurita pidió que no la saquen cuando se tomó la decisión de no renovarle el contrato", concluyó entonces Pampito asegurando que Fernández nada tuvo que ver en la salida de Costa del teatro, aunque ella no lo crea.