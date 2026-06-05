Murió el Indio Solari: dónde ver los documentales que hoy vuelven a ser tendencia

"Tsunami: Un océano de gente", el mano a mano entre el Indio Solari y Mario Pergolini

Uno de los materiales más buscados por los seguidores es "Tsunami: Un océano de gente". La producción fue dirigida y producida por Mario Pergolini y se convirtió rápidamente en una pieza fundamental para comprender al músico desde una perspectiva más íntima.

El documental se realizó después del multitudinario recital que brindó en Tandil. Lo que convirtió a esta obra en un material especialmente valioso fue la disposición del artista a participar en una extensa entrevista frente a cámara, algo poco habitual a lo largo de su carrera.

Durante el desarrollo de la película, el Indio Solari abordó temas relacionados con su trayectoria musical, su visión sobre la industria cultural, el vínculo con sus seguidores y diferentes aspectos de su vida personal. También reflexionó sobre su estado de salud y sobre el fenómeno social que acompañó durante décadas cada una de sus presentaciones.

Para quienes desean volver a verlo o descubrirlo por primera vez, Tsunami: Un océano de gente se encuentra disponible a través del canal oficial de Vorterix en YouTube.

Tsunami Un océano de gente

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Otra producción fundamental para comprender el universo artístico construido alrededor del Indio Solari es "El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", estrenada en 2015.

Este largometraje documental fue realizado por Comando Luddista y se propuso reconstruir la historia de una de las bandas más influyentes de la música argentina. A través de imágenes de archivo, registros históricos y testimonios de personas que participaron del proyecto artístico, la película recorre las distintas etapas del grupo.

El trabajo ofrece una mirada sobre la construcción de una identidad artística que desafió las reglas convencionales de promoción y difusión. Durante años, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota consolidaron una convocatoria masiva sin depender de las estrategias habituales utilizadas por otros artistas.

La película suele proyectarse en funciones especiales organizadas en distintos espacios culturales. Para conocer nuevas presentaciones, los seguidores pueden consultar las actualizaciones publicadas en la cuenta oficial del proyecto en redes sociales.

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

"Piedra que late", el documental que muestra lo que se generó alrededor del show del Indio Solari en Tandil

La tercera producción que suele aparecer entre las más recomendadas por los fanáticos es "Piedra que late", estrenada en 2013 y dirigida por Julio Leiva y Maximiliano Laina.

Fue estrenado el 9 de de Julio de 2013 en Vorterix.com y lo vieron más de 200 mil personas. Piedra que late fue avalado por el propio Indio Solari que transmitió su "emoción y alegría al ver ver el documento filmado". El 3 de diciembre del 2011 "El Indio" se presentó en el hipódromo de la ciudad de Tandil ante más de 80 mil personas

Durante cuatro días de intensa filmación, se registró el espíritu y las sensaciones vividas a flor de piel, de los que asistieron al concierto, llegados desde todos los puntos del país. Cada relato ayuda a entender este fenómeno único dentro del Rock Argentino. Además de los seguidores, el film reúne las opiniones de: Mario Pergolini Lalo Mir Gonzalo Bonadeo y el poeta Camilo Blajaquis (César González).