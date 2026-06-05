"Se me partió el alma al medio": así es la dolorosa despedida de los fanáticos del Indio Solari

Hombres y mujeres de distintas edades llegaron acompañados por familiares, amigos e incluso con sus hijos pequeños para despedir al artista. Muchos no pudieron hablar. "No puedo, disculpame. Estoy mal", alcanzó a decir Roberto, un seguidor histórico del Indio, antes de quebrarse en llanto.

A pocos metros, otro fanático de 51 años intentaba explicar el vínculo que mantuvo durante décadas con la obra del músico. "Lo sigo desde los 18 años. Es toda una vida. Uno sabía que este día iba a llegar, pero cuando llega duele igual", expresó.

"Hay letras que no entendés cuando sos joven. Después pasan los años, vivís cosas y un día las escuchás de nuevo. Ahí entendés todo. Eso es lo impresionante que tenía", reflexionó.

Embed

Indio Solari, Los Redondos y un fenómeno que atravesó generaciones

Uno de los aspectos más llamativos de la despedida fue la presencia de jóvenes que ni siquiera habían nacido durante los años de mayor popularidad de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Una chica de18 años llegó en bicicleta para dejar flores y recordó que conoció la música del Indio gracias a sus padres.

"Nací escuchando Los Redondos. Para mí siempre fue un genio", contó emocionada. Cuando intentó seguir hablando, la voz se le quebró. "No quiero llorar", alcanzó a decir.

"Fue como Maradona en el fútbol"

Para muchos seguidores, el impacto cultural del Indio Solari es comparable al de otras grandes figuras populares argentinas. "Fue como Maradona en el fútbol", aseguró un hombre de 36 años que viajó desde Ituzaingó para despedirlo.

Otros lo compararon con Gustavo Cerati, Charly García o Luis Alberto Spinetta, aunque coincidieron en que el fenómeno ricotero tuvo características únicas.

Durante décadas, los recitales del Indio movilizaron a cientos de miles de personas y se transformaron en auténticas peregrinaciones populares que reunían seguidores de todo el país.

El legado que queda del Indio Solari

La muerte del Indio reactivó también el recuerdo de una trayectoria artística que marcó la cultura argentina desde fines de los años setenta.

Primero con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda de culto que revolucionó el rock nacional, y luego como solista, Solari construyó una carrera atravesada por letras enigmáticas, una identidad artística singular y una relación única con su público.

Su figura se mantuvo alejada de los medios tradicionales, pero logró generar una conexión pocas veces vista entre un artista y sus seguidores. Por eso, para muchos de los presentes, la despedida no fue solamente la de un músico. "Nos deja canciones, nos deja mensajes, nos deja una forma de ver las cosas", resumió uno de sus seguidores.