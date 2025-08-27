Murió Eusebio Poncela, el irreverente actor de Almodóvar que marcó una época

De su trabajo en la Argentina y en España, trabó una amistad permanente con Cecilia Roth, la actriz argentina que también tiene mucho suceso en España.

Eusebio Poncela falleció en Madrid este 27 de agosto de 2025. Tenía 79 años.

Poncela: "un socialista en el bando perdedor"

Así se definía. Creció con la inspiración socalista de su padre en la Madrid transformada en el eje del poder del generalísimo Franco. Como dijimos, desde niño mostró su gusto y afición por el mundo de la actuación. Siendo joven, tuvo un elemento distintivo que lo ayudo para hacerse un nombre. Junto a su talento actoral, su apariencia era única. Alto, flaco y con un rostro imposible de olvidar. Perfilado, casi anglosajón, similar al del actor británico Terence Stamp, su carácter avasallador y su cuerpo fibroso (amante del ejercicio, durante el confinamiento se escapaba por la sierra madrileña hasta que se cayó y se rompió varias costillas) le añadían capas a su talento interpretativo.

"La semana del asesino (1972)", de Eloy de la Iglesia, fue su desembarco en el cine. Un filme de terror protagonizado por un trabajador de un matadero cárnico que en una discusión mata accidentalmente de una pedrada a un taxista. Nadie lo sabía, pero se aproximaba el final de la dictadura franquista y la transición democrática hacia la España parlamentaria. Poncela encajó justo en ese espíritu de la época. Vino la etapa de trabajar con Pedro Almodóvar, un poco más tarde. La película pudo hacerse porque Vicente Parra, el protagonista, la sacó adelante para poder trabajar.

Entre el final de los setenta y los ochenta no paró de trabajar, "de plató en plató". En Arrebato (1979) encarnó a un cineasta que acaba de montar su última película y cuya adicción a la heroína hace que su percepción sea distorsionada, como en un sueño. La voz y la presencia de Poncela seducen al público. Coincidió con Cecilia Roth, con la que volvería, dos décadas después, para el gran éxito Martín (Hache) en 1997. También dejó su impronta en la televisión. Con la recordada serie Los gozos y las sombras, con la que obtuvo una enorme popularidad en la calle, y en el thriller, El arreglo.

martín hache Poncela con Cecilia Roth en Martín (hache), un gran éxito del cine. (foto: Gentileza El País)

Poncela, un gran actor bien acompañado

Luego vino una fecunda etapa con Pedro Almodóvar. Primero fue, Matador y posteriormente, La ley del deseo, con Antonio Banderas. Con el argentino Adolfo Aristarain, no solo trabajó sino que mantuvo la relación hasta este final por una enfermedad incurable.