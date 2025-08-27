El llamativo gesto de Martín Demichelis al ser consultado por Evangelina Anderson y Tania, la azafata

Embed

Lo que se esconde detrás de la relación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson

Martín Demichelis y Evangelina Anderson atraviesan un proceso de separación que va más allá de lo sentimental y también involucra la organización de su patrimonio. Ambos iniciaron conversaciones con sus abogados para acordar la distribución de bienes y la gestión de los activos compartidos.

El 20 de agosto, Daniel Fava, en A la Tarde (América TV), reveló que el patrimonio en disputa superaría los 50 millones de dólares. Además, destacó que el equipo legal del exfutbolista ya estaba al tanto y trabajando en los detalles del acuerdo, anticipando un proceso que podría ser largo y complejo debido al volumen de bienes involucrados.

Al día siguiente, una investigación más profunda indicó que la cifra era aún mayor y dejó en evidencia que la relación entre la pareja no atravesaba un buen momento.

El periodista adelantó que, “Desde que él jugaba en las inferiores de River, esta ha sido una relación tóxica y tormentosa”, y aclaró que la toxicidad era “entre ambos, acá no hay bueno ni malo”. También destacó cómo la expareja planea dividir sus bienes en el marco de un millonario divorcio.

Según contó, “El entorno de Martín diagnosticó la relación como tóxica y tormentosa”, y recordó que el padre de Demichelis la llamó “picasesos”, aunque señaló que él actuaba de manera similar: “Él no se quedaba atrás. Así como ella lo volvía loco, él la enfermaba con los celos”.

“Uno era más dañino que el otro”, remarcó. Por su parte, Luis Bremer se refirió a la última etapa de Martín como técnico de River y señaló que la pareja “no era tanto de los llamados, sino que se mandaban audios de entre 3 y 8 minutos”.

Tras repasar lo que Evangelina y Martín habrían atravesado en estos 17 años y en relación al divorcio que enfrentarán, Fava aseguró que “Demichelis, tiene un patrimonio superior a los 80 millones de dólares”, y explicó que “su representante, Jorge Cysterpiller, cada vez que el futbolista cobraba un contrato, le triplicaba el dinero”.

El periodista detalló además que “Cysterpiller hacía que sus representados depositaran su dinero en cuentas en Suiza, Estados Unidos y Uruguay, además de invertir en bienes raíces, pozos y otros negocios. También los presentaba con cuenta $0 al momento de sus matrimonios”, insinuando que, de esta manera, el cordobés podría evitar compartir con su esposa los bienes obtenidos antes del casamiento.