El llamativo gesto de Martín Demichelis al ser consultado por Evangelina Anderson y Tania, la azafata

Martín Demichelis volvió a enfrentarse a las cámaras, que buscaban su reacción tras la mediática separación de Evangelina Anderson y los rumores de infidelidades que circulan en los últimos días con Tania González, la azafata.
Martín Demichelis fue captado por las cámaras de A la Tarde (América), y su actitud al ser consultado por Evangelina Anderson y Tania, la azafata, sorprendió.
En esta ocasión, fue captado por A la Tarde (América TV) mientras almorzaba en el restaurante Happening, ubicado en la Costanera porteña, donde intentó mantener un perfil bajo pese al interés de Oliver Quiroz en buscarle una declaración o título.
Sin emitir una palabra, Demichelis salió del establecimiento en su camioneta, ni bien visualizó al cronista. “Alguien le avisó que estábamos porque salió con una reacción de pocos amigos”, había adelantado Oliver y, además, aseguró que el cordobés le clavó una mirada "fulminante" con la que dijo todo.
"Martín, ¿cómo estás? ¿Puede ser un minuto?", lanzó Quiroz mientras corría hacía el auto de Demichelis, bajo su atenta mirada. "Eva confirmó la separación, queremos saber cómo estás. ¿Pudiste hablar con Eva? Ella confirmó el divorcio", repetía Quiróz, casi pegado a la ventanilla del auto. Sin éxito, cerró: "Se retira Martín Demichelis, no quiso dar declaraciones".
Martín Demichelis y Evangelina Anderson atraviesan un proceso de separación que va más allá de lo sentimental y también involucra la organización de su patrimonio. Ambos iniciaron conversaciones con sus abogados para acordar la distribución de bienes y la gestión de los activos compartidos.
El 20 de agosto, Daniel Fava, en A la Tarde (América TV), reveló que el patrimonio en disputa superaría los 50 millones de dólares. Además, destacó que el equipo legal del exfutbolista ya estaba al tanto y trabajando en los detalles del acuerdo, anticipando un proceso que podría ser largo y complejo debido al volumen de bienes involucrados.
Al día siguiente, una investigación más profunda indicó que la cifra era aún mayor y dejó en evidencia que la relación entre la pareja no atravesaba un buen momento.
El periodista adelantó que, “Desde que él jugaba en las inferiores de River, esta ha sido una relación tóxica y tormentosa”, y aclaró que la toxicidad era “entre ambos, acá no hay bueno ni malo”. También destacó cómo la expareja planea dividir sus bienes en el marco de un millonario divorcio.
Según contó, “El entorno de Martín diagnosticó la relación como tóxica y tormentosa”, y recordó que el padre de Demichelis la llamó “picasesos”, aunque señaló que él actuaba de manera similar: “Él no se quedaba atrás. Así como ella lo volvía loco, él la enfermaba con los celos”.
“Uno era más dañino que el otro”, remarcó. Por su parte, Luis Bremer se refirió a la última etapa de Martín como técnico de River y señaló que la pareja “no era tanto de los llamados, sino que se mandaban audios de entre 3 y 8 minutos”.
Tras repasar lo que Evangelina y Martín habrían atravesado en estos 17 años y en relación al divorcio que enfrentarán, Fava aseguró que “Demichelis, tiene un patrimonio superior a los 80 millones de dólares”, y explicó que “su representante, Jorge Cysterpiller, cada vez que el futbolista cobraba un contrato, le triplicaba el dinero”.
El periodista detalló además que “Cysterpiller hacía que sus representados depositaran su dinero en cuentas en Suiza, Estados Unidos y Uruguay, además de invertir en bienes raíces, pozos y otros negocios. También los presentaba con cuenta $0 al momento de sus matrimonios”, insinuando que, de esta manera, el cordobés podría evitar compartir con su esposa los bienes obtenidos antes del casamiento.