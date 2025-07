Conmoción: murió Locomotora Oliveras

“Logró una mejoría. El riesgo de vida es menor que el de la semana pasada”, resaltaba el texto de dicho documento, que daba esperanzas a los afectos cercanos a la boxeadora.

El legado de Locomotora Oliveras

Alejandra Locomotora Oliveras nació el 20 de marzo de 1978 en El Carmen, Jujuy, aunque se crió en Córdoba. Proveniente de una familia humilde, comenzó a trabajar desde muy joven. Fue madre a los 14 años y, tras sufrir violencia de género, encontró en el boxeo una herramienta de defensa personal.

Debutó como boxeadora profesional el 12 de agosto de 2005 en General Levalle, Córdoba, logrando una victoria por nocaut frente a María del Carmen Potenza. En mayo de 2006, alcanzó reconocimiento internacional al consagrarse campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Jackie Nava en Tijuana, México.

Más adelante, sumó otros cinco títulos mundiales: en 2011 se coronó campeona pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a Liliana Palmera; en 2012 fue campeona pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras imponerse a Jessica Villafranca; y en 2013 se consagró campeona superligero del CMB luego de vencer a Lely Luz Flórez.

En total, obtuvo seis cinturones mundiales en tres categorías diferentes, con un récord profesional de 33 victorias (16 por nocaut), 3 derrotas y 2 empates.

Además de su trayectoria deportiva, Oliveras se destacó por su activismo en favor del boxeo femenino, denunciando las desigualdades económicas y el trato desigual que sufren las boxeadoras profesionales en comparación con sus colegas masculinos.

El desgarrador video de Locomotora Oliveras que se hizo viral

Alejandra “Locomotora” Olivera, reconocida boxeadora argentina, falleció tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que había generado gran preocupación entre sus seguidores y su círculo íntimo. A los 47 años, Olivera dejó un legado importante como deportista y como figura motivacional y mediática.

En los días previos a su muerte, se hizo viral un fragmento de una entrevista que le hizo María Laura Santillán, donde reflexionaba profundamente sobre el valor de la vida y la salud. En esa charla, Olivera decía: “Si yo te ofrezco 50 millones de dólares, ¿los querés?” A lo que la conductora respondía: “¿Y quién diría que no?”.

Luego, la boxeadora planteaba: “Bueno, yo te doy 50 millones de dólares, pero vos me das tus dos piernas...” y concluía con una frase contundente: “Claro que no.” Continuaba su reflexión con estas palabras: “Ni un segundo demoraste en responder. ¿Te das cuenta que la salud no tiene precio? Sos multimillonaria porque tenés salud, tenés dos piernas y dos brazos. Es algo que la gente no valora”.

El video, que se difundió masivamente en redes sociales, cobra ahora una fuerza aún mayor como recordatorio de la fragilidad de la vida. En él, Olivera advertía: “Las personas se creen inmortales. Mañana nos cag... muriendo. Mañana, cinco minutos antes de morir, nos arrepentimos de todo lo que no hicimos, de lo que no disfrutamos, de las decisiones que no tomamos, de haber vivido esta vida... dormida”. Con su tono apasionado y frontal, dejó un mensaje que hoy resuena más fuerte que nunca.