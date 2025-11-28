"Murió por una selfie": el trágico final de Leticia Lembi de 33 años y el espeluznante detalle de la investigación que dejó a todos helados

Esta vez, la postal costó una vida. Bomberos, SAME y Policía llegaron al lugar de inmediato, pero nada pudieron hacer. La joven periodista murió en el acto. La causa fue caratulada como muerte accidental, aunque las críticas por la negligencia en la zona no tardaron en estallar.

image

Leticia había nacido en Tres Arroyos y tenía una carrera brillante por delante. Graduada en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó en La Voz del Pueblo y luego se especializó en comunicación digital.

Amaba viajar, documentar cada lugar que visitaba y compartir su vida con su perra salchicha, protagonista constante de sus redes. Su Instagram mostraba lo que era: una joven inquieta, creativa y apasionada.

Vecinos exigieron nuevamente barandas, señalética, cercos y controles en un lugar donde ya se habían advertido caídas y desprendimientos. “Era cuestión de tiempo”, dijeron varios residentes, con una mezcla de bronca e impotencia.