Previsional
ANSES
Javier Milei
Previsional

IMPORTANTE anuncio: los nuevos requisitos para cobrar el bono de $70.000 de ANSES en diciembre

El Gobierno confirmó modificaciones en los criterios para acceder al bono de $70.000 que ANSES pagará en diciembre. El nuevo tope de ingresos redefine quiénes cobrarán el refuerzo completo y quiénes lo recibirán de manera proporcional.

Cambian topes de ANSES y adelantan quiénes serán dados de baja del SUAF (Foto: archivo).

El organismo aplicará un aumento del 2,34% sobre los haberes, el cual se combinará con el bono extraordinario de $70.000 y con el pago de la segunda cuota del aguinaldo. Este paquete de medidas genera una de las liquidaciones más elevadas del año, aunque no todos los beneficiarios accederán al refuerzo completo.

Cómo queda la jubilación mínima en diciembre

La mayor expectativa se concentró entre quienes cobran la jubilación mínima, ya que ese valor define quiénes recibirán el bono total y quiénes accederán solo a un proporcional.

Monto final de la mínima

  • Jubilación mínima: $340.879,59

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total en diciembre: $410.879,59

  • Con aguinaldo incluido: $581.319,38

Este número se convierte en el parámetro decisivo para definir quién accede al total del bono y quién al proporcional.

Quiénes cobran bono proporcional y quiénes no lo reciben

Quienes perciban haberes entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar el monto máximo previsto.

Ejemplo: un jubilado que cobra $380.000 recibirá solo la diferencia hasta $410.879,59.

En cambio, quienes superen esta cifra no recibirán ningún bono, lo que vuelve a abrir el debate sobre la pérdida de poder adquisitivo de los haberes medios.

ANSES_bonos

Montos finales por prestación

ANSES confirmó los valores definitivos que se pagarán en diciembre:

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Equivale al 80% de la mínima

  • Total en diciembre: $479.055,50

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Invalidez o vejez: $427.923,56

  • Madres de 7 hijos: $581.319,38 (igual a la mínima)

Jubilación máxima

  • Total en diciembre: $3.440.695,38

    (Sin bono extraordinario)

Por qué diciembre es clave para jubilados y pensionados

Diciembre suele concentrar medidas de compensación económica y el pago del segundo medio aguinaldo, lo que permite una mejora transitoria del ingreso. Aunque el aumento del 2,34% es menor frente a la inflación, el impacto total del bono y el SAC genera un alivio parcial frente a una canasta básica que continúa en aumento.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Jubilados que cobran la mínima

  • 9 de diciembre: DNI 0

  • 10 de diciembre: DNI 1

  • 11 de diciembre: DNI 2 y 3

  • 12 de diciembre: DNI 4 y 5

  • 15 de diciembre: DNI 6 y 7

  • 16 de diciembre: DNI 8 y 9

Jubilados que superan la mínima

  • 17 de diciembre: DNI 0 y 1

  • 18 de diciembre: DNI 2 y 3

  • 19 de diciembre: DNI 4 y 5

  • 22 de diciembre: DNI 6 y 7

  • 23 de diciembre: DNI 8 y 9

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • 9 de diciembre: DNI 0 y 1

  • 10 de diciembre: DNI 2 y 3

  • 11 de diciembre: DNI 4 y 5

  • 12 de diciembre: DNI 6, 7, 8 y 9

