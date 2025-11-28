IMPORTANTE anuncio: los nuevos requisitos para cobrar el bono de $70.000 de ANSES en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento que modificará los ingresos de millones de jubilados y pensionados argentinos en diciembre de 2025, uno de los meses con mayor presión económica del año.
El Gobierno confirmó modificaciones en los criterios para acceder al bono de $70.000 que ANSES pagará en diciembre. El nuevo tope de ingresos redefine quiénes cobrarán el refuerzo completo y quiénes lo recibirán de manera proporcional.
IMPORTANTE anuncio de Milei: los nuevos requisitos para cobrar el bono de $70.000 de ANSES en diciembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento que modificará los ingresos de millones de jubilados y pensionados argentinos en diciembre de 2025, uno de los meses con mayor presión económica del año.
El organismo aplicará un aumento del 2,34% sobre los haberes, el cual se combinará con el bono extraordinario de $70.000 y con el pago de la segunda cuota del aguinaldo. Este paquete de medidas genera una de las liquidaciones más elevadas del año, aunque no todos los beneficiarios accederán al refuerzo completo.
La mayor expectativa se concentró entre quienes cobran la jubilación mínima, ya que ese valor define quiénes recibirán el bono total y quiénes accederán solo a un proporcional.
Monto final de la mínima
Jubilación mínima: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Total en diciembre: $410.879,59
Con aguinaldo incluido: $581.319,38
Este número se convierte en el parámetro decisivo para definir quién accede al total del bono y quién al proporcional.
Quienes perciban haberes entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar el monto máximo previsto.
Ejemplo: un jubilado que cobra $380.000 recibirá solo la diferencia hasta $410.879,59.
En cambio, quienes superen esta cifra no recibirán ningún bono, lo que vuelve a abrir el debate sobre la pérdida de poder adquisitivo de los haberes medios.
ANSES confirmó los valores definitivos que se pagarán en diciembre:
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Equivale al 80% de la mínima
Total en diciembre: $479.055,50
Pensiones No Contributivas (PNC)
Invalidez o vejez: $427.923,56
Madres de 7 hijos: $581.319,38 (igual a la mínima)
Jubilación máxima
Total en diciembre: $3.440.695,38
(Sin bono extraordinario)
Diciembre suele concentrar medidas de compensación económica y el pago del segundo medio aguinaldo, lo que permite una mejora transitoria del ingreso. Aunque el aumento del 2,34% es menor frente a la inflación, el impacto total del bono y el SAC genera un alivio parcial frente a una canasta básica que continúa en aumento.
Jubilados que cobran la mínima
9 de diciembre: DNI 0
10 de diciembre: DNI 1
11 de diciembre: DNI 2 y 3
12 de diciembre: DNI 4 y 5
15 de diciembre: DNI 6 y 7
16 de diciembre: DNI 8 y 9
Jubilados que superan la mínima
17 de diciembre: DNI 0 y 1
18 de diciembre: DNI 2 y 3
19 de diciembre: DNI 4 y 5
22 de diciembre: DNI 6 y 7
23 de diciembre: DNI 8 y 9
Pensiones No Contributivas (PNC)
9 de diciembre: DNI 0 y 1
10 de diciembre: DNI 2 y 3
11 de diciembre: DNI 4 y 5
12 de diciembre: DNI 6, 7, 8 y 9