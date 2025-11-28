IMPORTANTE anuncio: los nuevos requisitos para cobrar el bono de $70.000 de ANSES en diciembre

Jubilación mínima: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Total en diciembre: $410.879,59

Con aguinaldo incluido: $581.319,38

Este número se convierte en el parámetro decisivo para definir quién accede al total del bono y quién al proporcional.

Quiénes cobran bono proporcional y quiénes no lo reciben

Quienes perciban haberes entre $340.879,59 y $410.879,59 recibirán un bono proporcional, destinado a completar el monto máximo previsto.

Ejemplo: un jubilado que cobra $380.000 recibirá solo la diferencia hasta $410.879,59.

En cambio, quienes superen esta cifra no recibirán ningún bono, lo que vuelve a abrir el debate sobre la pérdida de poder adquisitivo de los haberes medios.

ANSES_bonos

Montos finales por prestación

ANSES confirmó los valores definitivos que se pagarán en diciembre:

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Equivale al 80% de la mínima

Total en diciembre: $479.055,50

Pensiones No Contributivas (PNC)

Invalidez o vejez: $427.923,56

Madres de 7 hijos: $581.319,38 (igual a la mínima)

Jubilación máxima

Total en diciembre: $3.440.695,38 (Sin bono extraordinario)

Por qué diciembre es clave para jubilados y pensionados

Diciembre suele concentrar medidas de compensación económica y el pago del segundo medio aguinaldo, lo que permite una mejora transitoria del ingreso. Aunque el aumento del 2,34% es menor frente a la inflación, el impacto total del bono y el SAC genera un alivio parcial frente a una canasta básica que continúa en aumento.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

Jubilados que cobran la mínima

9 de diciembre: DNI 0

10 de diciembre: DNI 1

11 de diciembre: DNI 2 y 3

12 de diciembre: DNI 4 y 5

15 de diciembre: DNI 6 y 7

16 de diciembre: DNI 8 y 9

Jubilados que superan la mínima

17 de diciembre: DNI 0 y 1

18 de diciembre: DNI 2 y 3

19 de diciembre: DNI 4 y 5

22 de diciembre: DNI 6 y 7

23 de diciembre: DNI 8 y 9

Pensiones No Contributivas (PNC)