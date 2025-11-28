"Es el sueño de Gallardo": el jugador con el que River sacudiría el mercado de pases

image

El delantero fue transferido tiempo atrás al Manchester City, que luego lo envió a préstamo al Bayer Leverkusen para acelerar su proceso de adaptación al fútbol europeo. Sin embargo, su presente no es el esperado: no está sumando minutos y su situación deportiva se estancó. Eso abrió la puerta a un posible cambio de rumbo.

Qué debe pasar para que River negocie por el Diablito

De acuerdo con TyC Sports, ya se está avanzando en un acuerdo entre el club alemán y el inglés para interrumpir la cesión del Diablito en la Bundesliga. Manchester City evaluaría reenviarlo a préstamo para que tenga rodaje.

En ese contexto, River aparece como una opción atractiva: el jugador conoce el club, creció en sus divisiones inferiores y podría encontrar el protagonismo que necesita. Además, Gallardo lo considera ideal para su proyecto futbolístico, especialmente por su capacidad de desequilibrio, velocidad y lectura ofensiva.

Aunque no hay negociaciones formales reportadas, la condición contractual de Echeverri —propiedad del City, préstamo en Alemania que podría ser interrumpido— habilita un escenario en el que el Millonario podría intentar gestionar su regreso.

Qué otras posiciones quiere reforzar River

Mientras el caso Echeverri se instala en la agenda, la dirigencia también trabaja en otras áreas sensibles del plantel. La prioridad es sumar un mediocampista central que pueda asumir el rol de titular, un punto importante tras la salida de Enzo Pérez. También se busca un lateral izquierdo para darle competencia al puesto, un volante ofensivo que pueda aportar creatividad y un centrodelantero con capacidad de convertir en momentos clave.

La intención de Gallardo es mantener la identidad futbolística de sus mejores ciclos: intensidad, movilidad y protagonismo constante. Para eso necesita un plantel más profundo y con variantes en todos los sectores.

¿Puede River concretar este mercado ideal?

El Millonario se encuentra en una etapa inicial de planificación, pero la reestructuración ya muestra señales claras. La limpieza de nombres pesados fue el primer paso. La búsqueda de refuerzos, con la mira puesta en futbolistas de alto impacto, será la segunda parte de un proyecto que pretende devolverle al equipo competitividad internacional.

Si se abre la ventana para repatriar al Diablito Echeverri, River podría protagonizar uno de los movimientos más resonantes del mercado argentino. Por ahora, es apenas un escenario posible, pero uno que Gallardo ya expresó como deseo.