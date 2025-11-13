La intimidad del cumpleaños de la hija menor de La Joaqui: spa, juegos y un parque soñado

IG La Joaqui - cumpleaños hija

Al tiempo que continuó a corazón abierto: “Mi bebé de ojos grandes, me das motivos para existir. Me hacés sentir increíblemente especial y elegida en un mundo que mira, pero no ve”.

“Jamás podría haberlo hecho sin vos, aplicado para todo en la vida. Gracias por elegirme, volviste la lluvia arcoíris”, confesó en tanto la orgullosa mamá para concluir su emotivo posteo declarándole a sus hijas: “Vos y tu hermana son la prueba de que también sé escribir cosas bonitas. Le lavan la cara a mi rebeldía, me alivian el alma”.

Claro que además del posteo en su feed, La Joaqui sumó varias postales en sus historias virtuales donde pudo verse que el festejo contó con una mesa dulce adornada con flores y globos metalizados en la gama del rosa, así como el detalle del cumpleaños fue el día de spa que la cantante organizó para su hija y sus amiguitas, además de los juegos al aire libre que no faltaron en el parque de su casa en la que transcurrió la fiesta infantil.

Otro detalle no menor fue el curioso like que le dejó Wanda Nara a La Joaqui en la publicación virtual, así como también -ya desde Londres- Valentina Cervantes le hizo saber: "Feliz cumple Chuchu, que seas siempre feliz. Oli te extraña mucho". Vale señalar que en las últimas horas se filtró el tenso momento entre Joaquina y Wanda Nara durante la despedida de Valu del reality, tras un letal comentario de la pareja Luck Ra hacia la conductora y en clara defensa de Cervantes, a raíz de los mensajes que la mediática le habría enviado a Enzo Fernández, nada menos que el marido de Valentina.

Cuál fue la filosa frase que le gritó La Joaqui a Wanda Nara en las grabaciones de MasterChef que desató un escándalo interno

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al revelar la fuerte pelea que habrían protagonizado La Joaqui y Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). La panelista relató con lujo de detalles una interna que, según aseguró, quedará fuera del aire.

"Para poner en contexto, no solo lo mostró en la mesa de las botineras, sino también Valu le mostró los mensajes que Wanda le mandó a Enzo Fernández a sus compañeros de MasterChef", comenzó diciendo Martino, haciendo alusión a la polémica que involucra a Valentina Cervantes, pareja del futbolista.

De acuerdo con Majo, La Joaqui se sintió muy cercana a Valentina por haber atravesado situaciones sentimentales parecidas. "La Joaqui empatizó mucho con Valu Cervantes porque ella también ha sufrido, ha tenido temas de amor y de amores tóxicos", explicó.

La panelista también reveló que durante el certamen se formó un pequeño grupo de amistad entre varias concursantes. "Se hicieron bastante amigas muchas de las chicas de MasterChef. La Joaqui, Evangelina (Anderson), Momi (Giardina), (Eugenia) Tobal se juntaron para hacerle la despedida a Valu. Wanda no fue a la despedida", señaló, dejando entrever cierta tensión entre la conductora y las demás participantes.

Martino aclaró que todo lo ocurrido no será emitido por Telefe, ya que el episodio de la despedida será editado. "Esto que vamos a contar no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes porque lo van a editar, y todo esto se los voy a contar textual", advirtió antes de relatar el momento exacto del conflicto.

"Wanda Nara le dice a Valu: ‘La verdad, gracias por haber estado en este certamen’. Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’", contó Majo.

Mientras todas se emocionaban, La Joaqui no se quedó callada. "Mi amiga es buena pero no boluda", lanzó desde el balcón, lo que habría dejado a Wanda totalmente descolocada.

Según Martino, la reacción fue inmediata: "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a fingir demencia los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: ‘Cuando habla la plata, calla la verdad’", cerró la panelista, dejando la interna al descubierto.