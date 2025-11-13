La pregunta al hueso de Moria Casán a Daniela Celis y Thiago Medina si se reconciliaron: cómo reaccionaron

Y luego les consultó directo: "¿Ustedes dos están peleados?", a lo que Pestañela comentó entre risas: "No sabemos en qué estamos Moria, la verdad".

"A ustedes siempre se los ha querido porque son humildes, amorosos y se les cree lo que les pasa. Después de tu accidente, Thiago, habrás sentido que el poder de la oración pudo con todo", reconoció la diva sobre el afecto de la gente para con los dos tras su paso por el reality.

"Ustedes en este momento no saben cómo están... Son dos personas que son padres de dos niñas que han atravesado cosas complejas y ahora pueden estar juntos. Vamos a ver si podemos hacer algo para que se vayan reconciliados", continuó su reflexión Moria Casán.

A lo que luego Daniela Celis explicó son sinceridad: “Todavía no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. La prioridad es que él esté bien".

"Yo sí la amo mucho, con todo mi corazón. Es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas, cuando nos separamos la extrañé mucho”, respondió con emoción Thiago Medina.

La fuerte promesa que hizo Daniela Celis en plena internación de Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina hablaron en el móvil del programa LAM (América Tv) y la modelo admitió cuál fue la promesa que hizo para que el padre de sus dos hijas se recupere del grave accidente en moto que sufrió.

Nazarena Vélez le preguntó a Pestañela sobre su fuerza en la fe y el pedido de cadenas de oraciones que hizo en reiteradas ocasiones a la gente: "Vos que sos tan creyente, ¿hiciste alguna promesa?".

Y la respuesta de Daniela Celis fue conmovedora: "Sí, el primer día que fue el 12 de septiembre, la noche del accidente. Al día siguiente ya estaba en la Basílica Luján pidiendo por favor que viva, que no me deje sin un padre para mis hijas".

La ex Gran Hermano relató con mucha emoción cómo encontró consuelo en la fe durante los días más difíciles. "Era lo único que necesitaba, anhelaba y el único lugar donde encontraba paz. Iba a la Basílica día de por medio a rezar", detalló.

"Mi cabeza era el único lugar donde encontraba paz y seguridad. Escribía todos los días en el librito que está ahí en la Basílica y ponía que por favor salga, que lo quiero vivo, que lo quiero conmigo, que lo quiero con las nenas de vuelta, que se reencuentren", reconoció.

"Prometí un montón de cosas y obviamente las voy a cumplir. Una de ellas fue peregrinar hasta Luján. Del hospital salí a peregrinar, llegué a la noche y al día siguiente lo pasaron a sala. Fue una locura", cerró conmovida Daniela Celis.